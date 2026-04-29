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Brilliance LCD monitorius su „PowerSensor“

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BrillianceLCD monitorius su „PowerSensor“

240B7QPJEB/01

Brilliance LCD monitorius su „PowerSensor“

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Programinė įranga

„Windows 7“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 240B7Q
  • ZIP fail., 9.1 kB
  • 13 October 2016

„Windows 8“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 240B7Q
  • ZIP fail., 9.1 kB
  • 13 October 2016

Vadovai ir dokumentacija

Greito pasirengimo darbui vadovas

  • PDF fail., 1.1 MB
  • 21 July 2026

Svarbios informacijos vadovas

  • PDF fail., 7.3 MB
  • 21 July 2026

Garantija ir techninė priežiūra

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