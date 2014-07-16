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Brilliance LCD monitorius su NVIDIA G-SYNC™

Nutraukta gamyba

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BrillianceLCD monitorius su NVIDIA G-SYNC™

272G5DYEB/00

Brilliance LCD monitorius su NVIDIA G-SYNC™

Nutraukta gamyba

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Programinė įranga

„Windows 8“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 272G5DY
  • ZIP fail., 28.3 kB
  • 16 July 2014

„Windows 7“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 272G5DY
  • ZIP fail., 28.3 kB
  • 16 July 2014

Vadovai ir dokumentacija

TCO sertifikato pranešimas - English (US)

  • PDF fail., 86.9 kB
  • 31 May 2023

Informacinis lapelis

  • PDF fail., 695.6 kB
  • 11 October 2023

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