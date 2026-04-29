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Gaming Monitor 4K HDR ekranas su „Ambiglow“

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Gaming Monitor4K HDR ekranas su „Ambiglow“

279M1RV/00

Gaming Monitor 4K HDR ekranas su „Ambiglow“

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Programinė įranga

„Windows 7“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 279M1
  • ZIP fail., 10 kB
  • 27 August 2021

„Windows 8“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 279M1
  • ZIP fail., 10 kB
  • 27 August 2021

Vadovai ir dokumentacija

Greito pasirengimo darbui vadovas - English (US)

  • PDF fail., 3.7 MB
  • 24 August 2026

Energijos vartojimo efektyvumo etiketė

  • PDF fail., 76.3 kB
  • 26 July 2026

Garantija ir techninė priežiūra

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