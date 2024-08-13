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Tiesiog nuostabu
„Philips Thunderbolt™ 4“ monitoriuje yra saugus ir patikimas vieno laido prijungimo sprendimas. „DisplayHDR™ 1400“ sertifikuotas ekranas su „Mini LED“ foniniu apšvietimu pasižymi išskirtiniu vaizdo našumu ir spalvų tikslumu bei puikiai tinka tiems naudotojams, kuriems labai svarbios spalvos.
„Brilliance 7000“
27 in (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Šis „Philips“ prijungiamasis monitorius turi „Thunderbolt™ 4“ jungtį. Palyginti su įprastais USB-C monitoriais, „Thunderbolt™ 4“ technologija užtikrina žaibišką 40 Gb/s duomenų perdavimo greitį, palaiko didelės skiriamosios gebos vaizdo įrašus, turi kelių srautų perdavimo funkciją, norint sujungti nuosekliai, tiekia iki 90 W galios į išorinius prietaisus ir gali užtikrinti stabilų 1Gbit/s eterneto ryšį.
Naudodami nuosekliąją grandinę, galite paleisti kelis monitorius ir prietaisus naudodami vieną „Thunderbolt“ nešiojamojo kompiuterio prievadą. Prijunkite monitorių prie nešiojamojo kompiuterio „Thunderbolt“ prievado prijunkite prie šio monitoriaus, tada prie antrojo monitoriaus „Thunderbolt“ prievado prijunkite antrą 4K monitorių.
Šių „Philips“ ekranai yra aukštų charakteristikų ekranai, perteikiantys „UltraClear“, 4K UHD (3 840 x 2 160) skiriamosios gebos vaizdus. Ar esate profesionalas, kuriam būtini itin detalūs vaizdai CAD sprendimams, naudojant 3D grafikos programas, ar su didžiulėmis skaičiuoklėmis dirbantis finansų specialistas, „Philips“ ekranai suteiks jūsų vaizdams ir grafikai gyvybės.
Apdovanojimai
3.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Użytkownik Apple
13/08/2024
Polska
Tania alternatywa dla Apple Studio Display
Kupiłem ten monitor aby używać go z komputerem Apple. Domyślna rozdzielczość w macOS bez skalowania przy której tekst jest ostry to Full HD lub 4K. Dla mnie idealnie pasuje Full HD ponieważ na 27” interfejs i tekst jest naprawdę duży na czym mi zależało, a jednocześnie tekst pozostaje ostry, a pojedyczne piksele są ledwo widoczne. Super wygodne jest to, że zasilacz jest wbudowany więc do prądu podłączamy tylko kabel. Testowałem Apple Studio Display i tam rozdzielczość Full HD powodowała rozmycie tekstu “mydło”. Połączenie Thunderbolt jest super wygodne - 1 kablem przesyłamy obraz i zasilanie do laptopa (Ethernet nie testowałem). Należy najpierw odpowiednio skonfigurować monitor aby doświadczenie z użytkownika były zbliżone do Apple. Ustawić profil P3 w monitorze i systemie, wyłączyć SDR Local Dimming i zainstalować dodatkowo open-source aplikację, aby można było sterować jasnością i głośnością za pomocą klawiszy na klawiaturze Apple (monitor wspiera DDC). Osobiście wyłączyłem HDR ponieważ kolory często (zwłaszcza na biurku) były nienaturalne (przejaskrawione). Automatyczny tryb jasności dla mnie działa zbyt ostro więc go wyłączyłem, tryb obecności potrafi nagle ściemnić ekran, gdy siedzę (i myślę) w bezruchu przez dłuższy czas. Głośniki grają głośno, ale płasko - są słabe, ale nie trzeszczą. Monitor ma wbudowany wentylator, który załącza się przy wyższych jasnościach - jest minimalnie słyszalny. Monitor potrzebuje „na oko” z 5-7 sekund aby wybudzić się ze standby. W porównaniu do Studio Display jest dość gruby, pobiera więcej prądu i potrafi się zagrzać. Ogólnie polecam ten monitor do pracy z macOS, ponieważ obraz i wykonanie jest wysokiej jakości, a kosztuje 3x mniej! Jednak brakuje mu w nim głębszej integracji z ekosystemem Apple, experience nie jest taki ”smooth”.
Argumentai už
Thunderbolt 4, kabel TB4 w pudełku, wysoka jasność SDR, aluminiowa podstawa, zintegrowane zasilanie, aluminiowa stopka, brak logo z przodu, małe ramki
Argumentai prieš
Gruby, posiada wentylator, niewygodne przyciski menu monitora
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Naudojimo data 2024-07-13
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Naudojimo data 2024-07-13
garix505
16/11/2023
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
HDR certification Not found on Windows 11
Amazing Colors and contrast in SDR mode! There is no drivers for Windows 11 at November 2023! Maybe that's why colors and brightness are inaccurate in Adobe Photoshop v.25.1 HDR images. Adaptive Sync do not help well in games.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Naudojimo data 2023-10-16
Ši apžvalga buvo parašyta apie Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Naudojimo data 2023-10-16
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Atsako laiko reikšmė lygi „SmartResponse“
DCI-P3, apimtis paremta CIE1976
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
„Adobe RGB“ aprėptis paremta CIE1976
REC 709 aprėptis remiantis CIE1976
REC 2020 aprėptis remiantis CIE1976
Norint perkelti vaizdo įrašus per USB-C, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi palaikyti „USB-C DP Alt“ režimą
Ekrano bendrinimas, vaizdo įrašų ir garso srautinis perdavimas internetu gali turėti įtakos jūsų tinklo ryšiui. Jūsų turima aparatinė įranga, tinklo dažnių juostos plotis ir jo techniniai parametrai nustato bendrą garso ir vaizdo kokybę.
Kad veiktų USB-C energijos tiekimo ir įkrovimo funkcija, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi atitikti USB-C standarto energijos tiekimo specifikacijas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite nešiojamojo kompiuterio naudotojo vadovą ar kreipkitės į gamintoją.
Jei atrodo, kad eterneto ryšys lėtas, įeikite į OSD meniu ir pasirinkite USB 3.0 arba naujesnę versiją, palaikančią LAN greitį iki 1 Gb.
Pagal SDR (standartinį dinaminį diapazoną) veikimo temperatūros diapazonas gali būti iki 40 °C.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.