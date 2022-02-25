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Professional Monitor 4K UHD „Mini-LED Thunderbolt™ 4“ monitorius

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Professional Monitor4K UHD „Mini-LED Thunderbolt™ 4“ monitorius

27B1U7903/00

Professional Monitor 4K UHD „Mini-LED Thunderbolt™ 4“ monitorius

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Programinė įranga

„Windows 7“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 27B1U
  • ZIP fail., 11.7 kB
  • 25 February 2022

„Windows 8“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 27B1U
  • ZIP fail., 11.7 kB
  • 25 February 2022

Vadovai ir dokumentacija

Greito pasirengimo darbui vadovas - English (US)

  • PDF fail., 6.2 MB
  • 19 June 2026

Energijos vartojimo efektyvumo etiketė

  • PDF fail., 560.2 kB
  • 19 June 2026

Garantija ir techninė priežiūra

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