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Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Stilingas dizainas ir puiki kaina. „Philips“ 4100 TV su „Digital Crystal Clear“ pasižymi „Full HD“ vaizdo kokybe, dideliu kontrastu ir aiškiu garso atkūrimu. Be pastangų mėgaukitės pramogomis su šiuo lengvai naudojamu modeliu.
80 cm (32 in)
„Full HD“ LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ar žiūrėtumėte mėgstamą laidą, žinias, ar filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
Pradėjusios kurti naują televizorių mūsų komandos apgalvojo kiekvieną aspektą, pradedant technologijomis ir baigiant dizainu. Modernios kojelės buvo suprojektuotos siekiant sukurti erdvę po televizoriumi (kur paprastai būdavo stovas) ir taip atkurti dar įspūdingesnius vaizdus. Rezultatas – tvirtai stovintis televizorius.
4.2
iš 5
94
Atsiliepimai
84%
Rekomenduoja šį gaminį
Abreka
23/07/2019
Latvija
Šis produkts atbalst manam pieprasijumam.
Viegls un erts. Ļoti sapratams un nav sarežģits priekš veca cilveka.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PFS4132 Ļoti plāns Full HD LED televizors
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PFS4132 Ļoti plāns Full HD LED televizors
Pūkainā
18/12/2017
Latvija
Nav tas ko gsidīju
Diemžēl ieliku pārdošanā un meklēju citu.bilde ļoooti neskaidra.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 43PFS4132 Ļoti plāns Full HD LED televizors
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 43PFS4132 Ļoti plāns Full HD LED televizors
WalWit
18/03/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Telewizir Full HD,32"
Produkt w dobrej cenie, taki jak chciałem do małego pokoju. Ilość funkcji wystarczająca dla niewybrednych.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PFS4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2019-02-18
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PFS4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2019-02-18
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.