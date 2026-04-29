10% nuolaida pirmam užsakymui
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Televizorius
Visos serijos
4100 series Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Nutraukta gamyba
Palaikymas
32PFS4132/12
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Valdykite savo televizorių išmaniuoju įrenginiu
„Philips Smart TV“ programėlė paverčia jūsų išmanųjį telefoną ar planšetę išmaniuoju nuotolinio valdymo pultu, leidžiančiu lengvai perjungti kanalus, reguliuoti garsą, naršyti programėles ir tiksliai sureguliuoti „Ambilight“ nustatymus.
Programinės-aparatinės įrangos istorija
Greito pasirengimo darbui vadovas
Lokalizuotas komercinis informacinis lapelis
Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą
Gwarancja
Zapoznaj się z zasadami gwarancji
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti