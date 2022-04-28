30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Su kiekviena užduotimi susidorokite aiškiame panoraminiame vaizde
Lenktas „Philips Brilliance“ WQHD ekranas su „DisplayHDR“ 400 pasižymi aiškiu, išskirtiniu vaizdu. Naudodami USB-C jungtį ir saugią iškylančiąją internetinę kamerą su „Windows Hello“ padidinsite savo produktyvumą.
„P Line“
34 col. (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Šie „Philips“ ekranai perteikia „CrystalClear“, „UltraWide“ „Quad HD“ 3440 x 1440 pikselių vaizdus. Naudojant aukštos kokybės ekranus su dideliu pikselių tankiu, 178/178 pločio žiūrėjimo kampu, jūsų vaizdai ir grafika atgis. „UltraWide“ 21:9 formatas užtikrina didesnį našumą, nes galite lyginti sugretindami ir ekrane matyti daugiau skaičiuoklės stulpelių. Kad ir ko jums reikėtų, profesionalių, itin išsamios informacijos reikalaujančių CAD-CAM sprendimų ar finansinių sistemų, kurioms reikalingos didžiulės skaičiuoklės, „Philips“ ekranai užtikrins „CrystalClear“ vaizdus.
Dabar su itin aukštos rezoliucijos „Philips MultiView“ ekranu pasinersite į prijungiamumo pasaulį. Su „MultiView“ galėsite vienu metu jungtis prie dviejų jungčių ir atlikti peržiūras, tad galėsite dirbti su keliais prietaisais, pvz., asmeniniu kompiuteriu ir knyginiu kompiuteriu, vienu metu bei tuo pat metu atlikti kelias sudėtines užduotis.
Šis „Philips“ ekranas turi įmontuotą USB C tipo prijungimo stotelę su energijos tiekimu. Stotelė plona, dėl reversinės USB-C jungties ją lengva prijungti vienu laidu. Viską supaprastinkite prijungdami visus išorinius prietaisus, pvz., kompiuterio klaviatūrą, pelę ir RJ-45 eterneto laidą, prie monitoriaus prijungimo stotelės. Norėdami žiūrėti didelės rezoliucijos vaizdo įrašus ir perkelti duomenis supergreičiu, tuo pat metu tiekti energiją ir įkrauti knyginį kompiuterį, tiesiog sujunkite nešiojamąjį kompiuterį ir šį monitorių vienu USB-C laidu.
5.0
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Chico DG
28/04/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
16h dzień w dzień - po prostu Wow!
SPełnia moje wymagania od A do Z - Postawilem na tę firmę i się nie zawiodłem. 55 calowy Telewizor pokazał na co tę firme stać. Idąc po kolejny zakup, wybrałem ten model monitora. Pracuje na dwóch stystemach Win i MacOS i i monitor nie ma z tym najmniejszych problemów.
Argumentai už
Wszechstronny, Wielozadaniowy, Skrojony na miarę!
Argumentai prieš
Brak :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Naudojimo data 2021-03-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Naudojimo data 2021-03-28
Marcin1232
13/11/2020
Polska
Monitor jest bardzo dobry!
Na co dzień pracuję zdalnie na lapku, a po pracy przełączam się na PC. Kupiłem ten monitor przez wzgląd na KVM, żeby nie musieć przełączać wszystkich urządzeń peryferyjnych z powrotem do komputera po zakończonej pracy. Nie jestem żadnym grafikiem, więc nie mam wygórowanych wymagań wobec obrazu. Do monitora podłączyłem wszystkie urządzenia peryferyjne - monitor łączymy z laptopem po USB-C, a do komputera możemy podłączyć się przez USB-B do A - potocznie zwanego kablem do drukarki(gdyby ktoś szukał bo go nie ma w zestawie). Przyznaję, że nie zawiodłem się na tej funkcji, po pracy wyłączam lapka, odpalam komputer i wszystko samo się przełącza - koniec przepinania kabli <hura!>. Należy dodać, że monitor po usb-c przesyła też zasilanie, które nie jest dość mocne - wyskakuje takie ostrzeżenie w Windowsie 10, ale jest ono na tyle mocne, że laptop bez najmniejszego problemu wytrzymuje cały dzień pracy, bez jakiś większych spadków procentów naładowania baterii. Jako że mamy peryferia i zasilanie przez monitor - do laptopa podłączamy tylko usb c + ewentualnie dodatkowy monitor i to jedyne kable, które mam podłączone i wszystko działa. Podsumowując monitor jest niczym stacja dokująca, której niestety brakuje troszkę zasilania i wygodnego przycisku do włączenia urządzenia, które jest na usb-c (teraz muszę nurkować pod biurko, żeby laptopa otworzyć i kliknąć przycisk włącz.) Co do rozdzielczości - przesiadłem się z monitora o rozdzielczości 2560x1080 i 29" i byłem(i nadal jestem) zaskoczony jak pozytywnie to wpłynęło na wielkość przestrzeni roboczej i teraz każdemu mówię, że jak do pracy biurowej to tylko monitor z taką rozdzielczością jak 3440x1440 i najlepiej 34". Co do jakości obrazu - nie odwołam się do żadnych testów, ani nic. Co mogę za to powiedzieć - że jestem pozytywnie zaskoczony dość naturalnymi kolorami i przyjemnym dla oczu obrazem zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania w dynamiczne gry - ostatnio był to u mnie shadow warrior 2 :) Warto może jeszcze wspomnieć coś o kamerze - kamerka nagrywa obraz w jakości wystarczającej do spotkań - szału nie ma, ale jest absolutnie ok. Wcześniej korzystałem z kamery(i mikrofonu) wbudowanej w laptopie, ale jako że monitor kamerę posiada, to laptop wylądował pod biurkiem, bo już w ogóle nie ma potrzeby trzymać go na biurku. Niestety u mnie kamera ma dosyć często problemy, gdyż nie chce załadować się na spotkanie na google meets i wtedy jestem zmuszony wyłączyć przeglądarkę, zazwyczaj jest to kilka sesji na różne konta google, więc jest to nie na miejscu. Po restarcie zazwyczaj zaskakuje. - Głośników nie komentuję, gdyż nie korzystam, bo mam zewnętrzny system nagłaśniający. - Jest też taka funkcja w monitorze jak PowerSaving - monitor wygasza obraz, jeżeli nie ma Cię przed monitorem - w sumie bardzo fajny bajer, tylko że trzeba siedzieć przed diodą(normalnie przed monitorem), więc jak zaprosisz kogoś do biurka i się rozsiądziecie bardziej na boku, to niestety funkcja bardziej denerwuje niż pomaga :) - Jest też taka jedna funkcja, której nie mam jak przetestować - podobno można podłączyć inny monitor displayport do tego monitora, a później ten monitor display portem do urządzenia, ale mój drugi monitor nie ma tego złącza :/ Przejściówka hdmi->DP oczywiście nie działa w tym przypadku. - Monitor jest dosyć ciężki - co należy brać pod uwagę przy zakupie zewnętrznych uchwytów do biurka. Zakupiłem ART L-17GD i śruby musiałem dokręcić do samego końca, żeby monitor nie nachylał się samowolnie do dołu. Fabryczna podstawka do monitora jest bardzo dobra, ale uchwyt się przydaje, jak mimo wszystko chcesz zyskać dodatkowe 20cm od oczu, gdyż monitor jest duży. Podsumowując - Monitor bardzo dobry na swoją cenę, jednakże jeśli nie korzystasz z KVM, to lepiej zainwestować w coś innego (KVM zewnętrzne mogą kosztować nawet po 1000zł) - Takie nice to have byłoby, kiedy można by włączyć gdzieś z poziomu monitora urządzenie podłączone pod usb-c. - Poza tym wszystko super :)
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Naudojimo data 2020-07-13
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Naudojimo data 2020-07-13
Forrest Gump 2024
31/05/2024
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Spokojenost
Monitor zkoušen na 4 NTB a běží v pořádku. Používám na práci a děti pro školní úlohy a hraní her.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Naudojimo data 2024-04-30
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Naudojimo data 2024-04-30
Ekrano išlinkio lanko spindulys milimetrais
Maksimali geba veikia tiek su USB-C, tiek su DP ar HDMI įvestimi.
Prijungiant prie USB-C, jei kompiuteris nepalaiko HBR3, perjunkite USB šakotuvo nustatymą į USB 2.0, ir rezoliucija bus 3440 x 1440, esant 100 Hz.
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
BT. 709 / DCI-P3, apimtis paremta CIE1976
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
„Adobe RGB“ aprėptis paremta CIE1976
Jei atrodo, kad eterneto ryšys lėtas, įeikite į OSD meniu ir pasirinkite USB 3.0 arba naujesnę versiją, palaikančią LAN greitį iki 1 Gb.
„DisplayPort“ versija 1.4, skirta HDR
Norint perkelti vaizdo įrašus per USB-C, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi palaikyti „USB-C DP Alt“ režimą
Kad veiktų USB-C energijos tiekimo ir įkrovimo funkcija, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi atitikti USB-C standarto energijos tiekimo specifikacijas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite nešiojamojo kompiuterio naudotojo vadovą ar kreipkitės į gamintoją.
Maksimalus palaikomų išorinių ekranų skaičius: 1 naudojant USB-C, 2 naudojant DP
Maksimali išorinio monitoriaus rezoliucija priklausys nuo pralaidumo ribų.
Kai monitorius prijungtas per USB-C ir kompiuteris palaiko HBR3, pagrindiniame monitoriuje galite naudoti MST funkciją su maksimalia 3440 x 1440 rezoliucija, esant 60 Hz, o antrame monitoriuje – 1920 x 1080, esant 60 Hz. Jei ne, pakeiskite pagrindinio monitoriaus USB nustatymą į USB 2.0 per OSD nustatymą, kad veiktų MST funkcija
Kai MST veikia per DP, pagrindiniame ir antrame monitoriuose turi būti nustatytas DP išėjimo pratęsimo režimas per monitoriaus OSD nustatymą, o didžiausia abiejų – pagrindinio ir antro – monitorių rezoliucija gali būti tik 3440 x 1440, esant 60 Hz.
EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.
Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.
Su produktu pateikiamų kabelių tipas, kiekis ir techniniai duomenys gali skirtis priklausomai nuo konkrečios šalies ar regiono reikalavimų.