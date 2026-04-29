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Monitor Lenktas „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C

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MonitorLenktas „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C

346P1CRH/00

Monitor Lenktas „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C

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Programinė įranga

Išmaniojo valdymo programinė įranga

  • versija: V7.0.0
  • ZIP fail., 136.6 MB
  • 5 February 2026

„Windows 8“ tvarkyklės

  • versija: V2.0
  • ZIP fail., 1.2 MB
  • 17 November 2025

Vadovai ir dokumentacija

TCO sertifikato pranešimas - English (US)

  • PDF fail., 86.9 kB
  • 14 June 2023

Greitos pradžios vadovas - English (US)

  • PDF fail., 1.4 MB
  • 15 June 2023

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