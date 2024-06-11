30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Išvalykite, atgaivinkite ir sušildykite namus bet kada
„Philips 3-in-1 Air Purifier“ sukuria sveikus ir patogius namus. Jis šildo žeimą ir vėsina vasarą, nuolat valydama orą HEPA filtravimo sistema pašalina 99,95 % mažiausio žinomo viruso dydžio dalelių.
Išvalo iki 42 m² ploto kambarius
165 m³/h švaraus oro greitis (CADR)
HEPA ir aktyvintųjų anglių filtrai
Valymo funkcija tinka kambariams, kurių plotas yra iki 42 m² **. Optimalus 360° oro srauto įsiurbimo dizainas ir ypač smulkių dalelių filtravimo efektyvumas lemia valymą, pasižymintį iki 165 m³/h švaraus oro tiekimo greičiu (CADR) *. Galima efektyviai išvalyti 20 m² kambario orą per 17,5 min.
3 sluoksnių filtravimas su „NanoProtect HEPA“, aktyviąja anglimi ir išankstiniu filtru surenka 99,95 % 0,003 mikronų (t. Y. mažesnių nei mažiausias žinomas virusas) dalelių***, bakterijų, žiedadulkių, dulkių, PM2,5, naminių gyvūnėlių pleiskanų, dulkių erkučių, pelėsių sporų, kvapų, dujų, aerozolių ir kitų teršalų.
Oro kokybės jutiklis ore aptinka mažesnes nei 2,5 µm daleles ir realiuoju laiku rodo šią informaciją skaitiniu ir spalviniu būdu. Spalvota juostelė vizualiai nurodo patalpų oro kokybę šiomis spalvomis: mėlyna (gera), violetinė (vidutiniška), rožinė (prasta) ir raudona (labai prasta). Realiu laiku veikiančiame ekrane taip pat rodoma patalpos temperatūra ir įspėjimas apie filtro keitimą.
4.9
iš 5
141
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Mollly
11/06/2024
Lietuva
Daug lengviau gyventi
Daug lengviau gyventi, kai namuose yra švarus oras, ypač, kai kamuoja alergija. Pavasarį ji ypač suintensyvėja. Tačiau jis atėjus karščias padeda atsivėsinti, nes veikia kaip ventiliatorius, o atvėsus galima ir pasišildyti. Labai universalus.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos AMF220/15 „trys viename“ oro valytuvas, ventiliatorius ir šildytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos AMF220/15 „trys viename“ oro valytuvas, ventiliatorius ir šildytuvas
PavaU
05/03/2024
Lietuva
Kelios funkcijos viename
Gimus vaikui pradėjome daugiau dėmesio skirti namų orui. Nors namie yra rekuperacija, tačiau būna situacijų, kada reikia spartesnio oro išvalymo nuo kvapų ar virusų. Taip pat prieš šildymo sezoną naudojome jį kaip šildytuvą. Pavasarį/vasarą tikimės naudoti kaip vėjelį.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos AMF220/15 „trys viename“ oro valytuvas, ventiliatorius ir šildytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos AMF220/15 „trys viename“ oro valytuvas, ventiliatorius ir šildytuvas
Alergija
06/10/2021
Lietuva
Alergenu naikintojas namuose
Valytuvas padejo isvengri lengvu alerginiu reakciju namuose. Puikiai isvalo ora, sunaikina mazas daleles, mano alergija palengvejo.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos AMF220/15 „trys viename“ oro valytuvas, ventiliatorius ir šildytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos AMF220/15 „trys viename“ oro valytuvas, ventiliatorius ir šildytuvas
CADR patikrintas sertifikuotoje trečiosios šalies laboratorijoje pagal GB/T18801-2015 standartą. Patobulinę bandymo metodą ir gamybos kokybės kontrolę, atnaujinome savo gaminių CADR vertes.
Jei įsigysite gaminį, ant kurio dėžutės ši informacija dar nėra atnaujinta, būkite tikri, kad gaminys veikia pagal internete nurodytą aukštesnę specifikaciją.
42 m² kambario plotas apskaičiuotas pagal NRCC-5401 standartą. Naudojant cigarečių dūmus, CADR patikrinta pagal GB/T18801-2015 standartą.
* 2020 m. išbandyta IUTA pagal DIN71460-1 standartą, naudojant NaCl aerozolį.
* * Mikrobų mažinimo greičio bandymą per filtrą praeinančiame ore atliko „Airmid Health Group Ltd.“. Rezultatai pateikti po 40 min. prietaisui veikiant didžiausiu režimu, išbandyta 28,5 m³ bandymo kameroje, užterštoje ore paskridusiu gripo A (H1N1) virusu.
* * Oro valytuvas savaime neapsaugo nuo „Covid-19“, tačiau gali būti kaip viena iš priemonių, siekiant apsaugoti save ir savo šeimą (JAV aplinkos apsaugos agentūra).
* * * Tirtas į filtrą patenkantis oras. Išbandyta trečiosios šalies laboratorijoje, 30 m³ kameroje pagal GB21551.3-2010 standartą, (bandomoji bakterija – Staphylococcus Albus 8032).
* * * Rekomenduojama eksploatavimo trukmė yra teorinis apskaičiavimas, pagrįstas vidutiniu lauko ore esančių dalelių lygiu, t. y. 35 µg/m³, valymo įrenginiui veikiant mažiausiu greičiu 39 m² kambaryje 16 val. per dieną.