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Oro valytuvas ir oro drėkintuvas
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2000 serija Valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas „trys viename“
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AMF220/15
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EDC - English (US)
Important Information Manual Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater AMF220/15
Originalus pakaitinis filtrasIntegruotas trys viename
Kaip susieti nuotolinio valdymo pultą su valytuvu, ventiliatoriumi ir šildytuvu „Philips 3-in-1“?
„Philips“ oro valytuvas veikia per garsiai
„Philips“ oro valytuvas skleidžia neįprastą garsą
„Philips“ oro valytuvo filtro keitimo indikacija neišsijungia
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