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Nutraukta gamyba
Švelnios pėdos nuo kulnų iki pirštų galiukų
Su „Philips Pedi Advanced“ pėdos bus švelnios nuo kulnų iki pirštų galiukų. Unikalus besisukantis diskas ir ypatingo dizaino rankena padės be pastangų, tiksliai ir švelniai pašalinti nuospaudas nuo kulnų iki pirštų galiukų.
Su itin tiksliu kraštu
Besisukantis diskas
„Wet & Dry“
Belaidis ir įkraunamas
Naudojant unikalų besisukantį diską su itin tiksliu kraštu, pėdos bus švelnios nuo kulnų iki pirštų galiukų. Su besisukančiu disku ir tikslioms procedūroms skirtu kraštu tiksliai, lengvai ir švelniai pašalinsite nuospaudas tiek dideliuose, tiek mažuose plotuose.
Švelni odos priežiūra su diske esančiu natūraliu mineralu korundu.
Apdovanojimus laimintis ergonomiškas dizainas, kad lengvai pasiektumėte kulnus ir pirštų galiukus.
4.6
iš 5
178
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Alba
04/04/2019
Latvija
Ideāls lietošanai mājas apstākļos
Ērts, ergonomisks, ideāls lietošanai mājas apstākļos. Var lietot gan apstrādājot sausas, gan slapjas pēdas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle
Zane25
04/04/2019
Latvija
Ir vērts iegādāties
Neesmu vīlusies pirkumā. Mājas apstākļos ir iespējams sakopt pēdas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle
MoniKo
02/04/2024
Polska
Akcijos dalis
Produkt godny zaufania
Bardzo pomocny produkt w domowym dbaniu o stopy. Wygładza stopy i pozwala a comfort i uczucie jak po kosmetyczce.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp
Naudojimo data 2024-03-02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp
Naudojimo data 2024-03-02