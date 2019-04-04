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Nutraukta gamyba

Pedi AdvancedElektrinis pėdų šveitiklis

BCR430/00

4.6

| (178) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį

Švelnios pėdos nuo kulnų iki pirštų galiukų

Su „Philips Pedi Advanced“ pėdos bus švelnios nuo kulnų iki pirštų galiukų. Unikalus besisukantis diskas ir ypatingo dizaino rankena padės be pastangų, tiksliai ir švelniai pašalinti nuospaudas nuo kulnų iki pirštų galiukų.

Peržiūrėti visas naudas

Su itin tiksliu disku

Švelnios pėdos nuo kulnų iki pirštų galiukų

  • Su itin tiksliu kraštu

  • Besisukantis diskas

  • „Wet & Dry“

  • Belaidis ir įkraunamas

Unikalus besisukantis diskas, kad pėdos būtų švelnios nuo kulnų iki pirštų galiukų

Unikalus besisukantis diskas, kad pėdos būtų švelnios nuo kulnų iki pirštų galiukų

Naudojant unikalų besisukantį diską su itin tiksliu kraštu, pėdos bus švelnios nuo kulnų iki pirštų galiukų. Su besisukančiu disku ir tikslioms procedūroms skirtu kraštu tiksliai, lengvai ir švelniai pašalinsite nuospaudas tiek dideliuose, tiek mažuose plotuose.

Švelni odos priežiūra

Švelni odos priežiūra su diske esančiu natūraliu mineralu korundu.

Apdovanojimus laimintis rankenos dizainas

Apdovanojimus laimintis rankenos dizainas

Apdovanojimus laimintis ergonomiškas dizainas, kad lengvai pasiektumėte kulnus ir pirštų galiukus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

178

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

04/04/2019

Latvija

Latvija

Ideāls lietošanai mājas apstākļos

Ērts, ergonomisks, ideāls lietošanai mājas apstākļos. Var lietot gan apstrādājot sausas, gan slapjas pēdas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle

04/04/2019

Latvija

Latvija

Ir vērts iegādāties

Neesmu vīlusies pirkumā. Mājas apstākļos ir iespējams sakopt pēdas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle

02/04/2024

Polska

Polska

Produkt godny zaufania

Bardzo pomocny produkt w domowym dbaniu o stopy. Wygładza stopy i pozwala a comfort i uczucie jak po kosmetyczce.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp

Naudojimo data 2024-03-02

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp

Naudojimo data 2024-03-02

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