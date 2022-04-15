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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
BCR430/00
Nutraukta gamyba
Kada turėčiau pakeisti elektrinio pėdų šveitiklio „Philips“ nuospaudų šalinimo diską?
Ar galiu naudoti sudrėkintą elektrinį pėdų šveitiklį „Philips“?
Kaip pasiekti geriausių rezultatų naudojant elektrinį pėdų šveitiklį „Philips“?
Ar galima tepti kokių nors produktų ant pėdų prieš naudojant elektrinį pėdų šveitiklį „Philips“?
Ar galiu keliauti su „Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminio?
Kaip valyti elektrinį pėdų šveitiklį „Philips“?
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