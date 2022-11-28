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Lengvai kuriamos šukuosenos ir jonizuojanti priežiūra
Džiovinkite ir formuokite vienu metu. Su „Philips Air Styler 3000“ galėsite sukurti gražų, natūralų stilių ir tuo pat metu pasirūpinti papildoma priežiūra bei žvilgesiu. 3 priedai yra tinkami tiek ilgiems, tiek trumpiems plaukams, todėl galite lengvai formuoti norimą plaukų stilių.
3 priedai
Jonizuojanti priežiūra
Keraminės plokštelės su keratinu
„Air Styler“ su 800 W oro srautu skirtas švelniai džiovinti ir formuoti. Pasiekite salono rezultatų kiekvieną dieną.
Šereliai su keratinu praturtinta keramine danga tolygiai slysta per plaukus, kad jie atrodytų natūraliai tiesūs ir žvilgantys.
„ThermoBrush“ šepetys yra ypač didelio 38 mm skersmens. Dėl vamzdelio pločio jis yra tobulas formavimo prietaisas, skirtas glotniam sušukavimui ir bangoms.
4.7
iš 5
393
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Laimingas tetis
28/11/2022
Lietuva
Nuostabus efektas
Labai šaunus prietaisas, pakelia plaukus nuo šaknų ir išpurena visai dienai. Jaučiasi, kad plauko žvyneliai sugula, plaukas lieka švelnus.
Argumentai už
Puikiai purena, glotnina
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Naudojimo data 2022-10-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Naudojimo data 2022-10-28
Sniega
28/11/2022
Lietuva
Super!
Kaip džiaugiuosi atradusi šį feną! Mano plaukai yra gana ploni, tai labai gražios garbanos gaunasi. Tiesinimas taip pat labai lengvas, šukų dėka plaukai nesivelia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Naudojimo data 2022-10-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Naudojimo data 2022-10-28
Pumpurėlis1
28/11/2022
Lietuva
Lengvas ir patogus
Nustebino koks prietaisas yra lengvas. Patogu vežiotis su savim į keliones. Skirtingi antgaliai leidžia susikurti įvairias šukuosenas. Ypač patiko šepetys, su kuriuo gražiai išsitiesina plaukai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Naudojimo data 2022-10-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Naudojimo data 2022-10-28