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  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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3000 Series„Air Styler“

BHA310/00

4.7

| (393) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį

Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra

Džiovinkite ir formuokite vienu metu. Su „Philips Air Styler 3000“ galėsite sukurti gražų, natūralų stilių ir tuo pat metu suteikti daugiau žvilgesio naudodami jonizuojančios priežiūros funkciją. 4 priedai yra tinkami tiek ilgiems, tiek trumpiems plaukams, todėl mėgausitės lengvai formuodami plaukus.

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Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra

  • 4 priedai

  • Jonizuojanti priežiūra

  • Keramika su argano aliejumi

800W stiliaus galia, skirta salono rezultatams

800W stiliaus galia, skirta salono rezultatams

„Air Styler“ su 800 W oro srautu skirtas švelniai džiovinti ir formuoti. Pasiekite salono rezultatų kiekvieną dieną.

Šepetys su argano aliejumi

Šepetys su argano aliejumi

Plaukų džiovintuvas turi argano aliejumi praturtintas šukas, leidžiančias formuoti plaukus greitai ir be vargo: jos slysta itin lengvai, o plaukai žvilga kaip šilkas.

Platus tiesinantis šepetys – natūraliai atrodantys plaukai

Naudodamiesi inovatyviu plačiu tiesinančiu, prie rankenos tvirtinamu šepečiu, galėsite džiaugtis gražiais, natūraliai atrodančiais, tiesiais plaukais

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

393

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Nuostabus efektas

Labai šaunus prietaisas, pakelia plaukus nuo šaknų ir išpurena visai dienai. Jaučiasi, kad plauko žvyneliai sugula, plaukas lieka švelnus.

Argumentai už

Puikiai purena, glotnina

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Naudojimo data 2022-10-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Naudojimo data 2022-10-28

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Super!

Kaip džiaugiuosi atradusi šį feną! Mano plaukai yra gana ploni, tai labai gražios garbanos gaunasi. Tiesinimas taip pat labai lengvas, šukų dėka plaukai nesivelia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Naudojimo data 2022-10-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Naudojimo data 2022-10-28

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Lengvas ir patogus

Nustebino koks prietaisas yra lengvas. Patogu vežiotis su savim į keliones. Skirtingi antgaliai leidžia susikurti įvairias šukuosenas. Ypač patiko šepetys, su kuriuo gražiai išsitiesina plaukai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Naudojimo data 2022-10-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Naudojimo data 2022-10-28

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