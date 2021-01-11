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Nutraukta gamyba
Jūsų garbanos neliks nepastebėtos
Šis galiukų suktukas yra pirmasis mūsų sukurtas suktukas, kuris saugo plaukų galiukus formuojant šukuoseną. Pritaikius pažangią „SplitStop“ technologiją galite formuoti natūraliai atrodančias garbanas ir mėgautis dėmesiu!
13–25 mm kūginis vamzdelis
„SplitStop“ technologija
Padengta keratinu
Skaitmeniniai temperatūros nustatymai
Mūsų apsaugos nuo galiukų skilinėjimo paslaptis yra naujoji „SplitStop“ technologija. Tai unikalus optimalios temperatūros ir mažesnės trinties derinys, padedantis rūpintis plaukų sveikata nuo šaknų iki galiukų. Temperatūra staigiai nekinta, todėl ji nuolat yra optimali ir modeliuojant tolygiai paskirstyta per visą vamzdelį. Vamzdelį dengia lygus keramikos sluoksnis, todėl sumažėja trintis. Sukurkite puikias garbanas ir apsaugokite galiukus.
Keratinas yra būtina plaukų dalis, kad jie būtų tvirti, sveiki ir nuostabaus grožio. Keramiką dengia keratinas, kad plaukais būtų dar labiau rūpinamasi.
Skaitmeninis ekranas su 9 temperatūros nustatymais suteikia visišką kontrolę, todėl temperatūrą galite reguliuoti pagal plaukų tipą ir taip juos apsaugoti nuo pažeidimų.
5.0
iš 5
66
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
AnonüümneKülmkapp
11/01/2021
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
Täpselt see, mis vaja!
Hea toode. Minu esimene koolutaja. Meeldib, et saab nii mitme temperatuuri valiku vahel valida. Samuti on kasuks tulnud curl ready funktsioon. Ilus ja stiilne.
Argumentai už
Mitu temperatuuriastet
Argumentai prieš
Curl ready funktsiooniga piiksub liiga mitu korda järjest, võib olla väsitav kui alguses seda funktsiooni rohkem kasutate
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine
Naudojimo data 2020-12-10
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine
Naudojimo data 2020-12-10
Joanna - placka1
27/09/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
super
Dzięki możliwości ustawienia temperatury, sama mogę zdecydować, jak mocno kręcić włosy lub jakiej temperaturze je poddać, by tak szybko i mocno się nie niszczyły.
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Naudojimo data 2022-09-27
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Naudojimo data 2022-09-27
Beatakam1234
04/05/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Lokówka
Szybko jest gotowa do stylizacji. Włosy po użyciu lokówki są lśniące. Układa piękne loki.
Argumentai už
Szybko się nagrzewa i tym samym skraca czas przygotowywania fryzury
Argumentai prieš
Jeszcze nie widzę
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Naudojimo data 2022-04-04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Naudojimo data 2022-04-04
po 2 metų imituojamo naudojimo, esant 180 °C temperatūrai, apsaugant nuo plaukų skilinėjimo