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Nutraukta gamyba

StyleCareGaliukų suktukas

BHB871/00

5

| (66) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Jūsų garbanos neliks nepastebėtos

Šis galiukų suktukas yra pirmasis mūsų sukurtas suktukas, kuris saugo plaukų galiukus formuojant šukuoseną. Pritaikius pažangią „SplitStop“ technologiją galite formuoti natūraliai atrodančias garbanas ir mėgautis dėmesiu!

Peržiūrėti visas naudas

Iki 95 % mažiau skilinėjantys galiukai*

Jūsų garbanos neliks nepastebėtos

  • 13–25 mm kūginis vamzdelis

  • „SplitStop“ technologija

  • Padengta keratinu

  • Skaitmeniniai temperatūros nustatymai

„SplitStop“ technologija, kad galiukai mažiau skilinėtų

„SplitStop“ technologija, kad galiukai mažiau skilinėtų

Mūsų apsaugos nuo galiukų skilinėjimo paslaptis yra naujoji „SplitStop“ technologija. Tai unikalus optimalios temperatūros ir mažesnės trinties derinys, padedantis rūpintis plaukų sveikata nuo šaknų iki galiukų. Temperatūra staigiai nekinta, todėl ji nuolat yra optimali ir modeliuojant tolygiai paskirstyta per visą vamzdelį. Vamzdelį dengia lygus keramikos sluoksnis, todėl sumažėja trintis. Sukurkite puikias garbanas ir apsaugokite galiukus.

Padengta keratinu geresnei priežiūrai

Padengta keratinu geresnei priežiūrai

Keratinas yra būtina plaukų dalis, kad jie būtų tvirti, sveiki ir nuostabaus grožio. Keramiką dengia keratinas, kad plaukais būtų dar labiau rūpinamasi.

9 skaitmeniniai temperatūros nustatymai – visiškai kontrolei

Skaitmeninis ekranas su 9 temperatūros nustatymais suteikia visišką kontrolę, todėl temperatūrą galite reguliuoti pagal plaukų tipą ir taip juos apsaugoti nuo pažeidimų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

66

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

11/01/2021

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

Täpselt see, mis vaja!

Hea toode. Minu esimene koolutaja. Meeldib, et saab nii mitme temperatuuri valiku vahel valida. Samuti on kasuks tulnud curl ready funktsioon. Ilus ja stiilne.

Argumentai už

Mitu temperatuuriastet

Argumentai prieš

Curl ready funktsiooniga piiksub liiga mitu korda järjest, võib olla väsitav kui alguses seda funktsiooni rohkem kasutate

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine

Naudojimo data 2020-12-10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine

Naudojimo data 2020-12-10

27/09/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

super

Dzięki możliwości ustawienia temperatury, sama mogę zdecydować, jak mocno kręcić włosy lub jakiej temperaturze je poddać, by tak szybko i mocno się nie niszczyły.

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Naudojimo data 2022-09-27

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Naudojimo data 2022-09-27

04/05/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Lokówka

Szybko jest gotowa do stylizacji. Włosy po użyciu lokówki są lśniące. Układa piękne loki.

Argumentai už

Szybko się nagrzewa i tym samym skraca czas przygotowywania fryzury

Argumentai prieš

Jeszcze nie widzę

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Naudojimo data 2022-04-04

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Naudojimo data 2022-04-04

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Atsakomybės apribojimai

  1. po 2 metų imituojamo naudojimo, esant 180 °C temperatūrai, apsaugant nuo plaukų skilinėjimo