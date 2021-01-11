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Nutraukta gamyba

StyleCareŽvilgesio suteikiantis suktukas

BHB872/00

5

| (66) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Nepriekaištingos akį traukiančios garbanos ir bangos

Šis žvilgesio suteikiantis suktukas yra pirmasis mūsų sukurtas suktukas, kurio jonizuojančios priežiūros titanu praturtintas vamzdelis padės suformuoti puikias žvilgančias garbanas ir bangas. Naudodamiesi unikaliu „Curl Ready“ indikatoriumi lengvai suformuosite garbanas ir neperkaitinsite.

Peržiūrėti visas naudas

Nepriekaištingos akį traukiančios garbanos ir bangos

  • 13–25 mm kūginis vamzdelis

  • Jonizuojanti priežiūra

  • Titanu dengtas vamzdelis

  • „Curl Ready“ indikatorius

Jonizuojamoji priežiūra žvilgantiems, glotniems plaukams

Jonizuojamoji priežiūra žvilgantiems, glotniems plaukams

Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų įelektrinimo, kondicionuoja plaukus ir nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais, nesiveliančiais ir žvilgančiais plaukais.

Titanu dengtas vamzdelis puikiems rezultatams

Titanu dengtas vamzdelis puikiems rezultatams

Profesionalų naudojamas titanas yra vertinamas dėl tvirtumo ir greito šilumos perdavimo savybių, kad modeliuoti būtų patogu. Vamzdelis dengtas titanu, kad rezultatai būtų puikūs.

Unikalus „Curl Ready“ indikatorius neleidžia plaukams perkaisti

Unikalus „Curl Ready“ indikatorius neleidžia plaukams perkaisti

Unikalus „Curl Ready“ indikatorius įspėja pyptelėjimu, kai garbana yra suformuota. Ši novatoriška funkcija padeda suformuoti nuostabias garbanas ir bangas bei apsaugoti plaukus nuo perkaitimo. Modeliuoti galite ir be jo, jei norite naudoti kitokį modeliavimo laiką.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

66

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

11/01/2021

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

Täpselt see, mis vaja!

Hea toode. Minu esimene koolutaja. Meeldib, et saab nii mitme temperatuuri valiku vahel valida. Samuti on kasuks tulnud curl ready funktsioon. Ilus ja stiilne.

Argumentai už

Mitu temperatuuriastet

Argumentai prieš

Curl ready funktsiooniga piiksub liiga mitu korda järjest, võib olla väsitav kui alguses seda funktsiooni rohkem kasutate

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine

Naudojimo data 2020-12-10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine

Naudojimo data 2020-12-10

27/09/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

super

Dzięki możliwości ustawienia temperatury, sama mogę zdecydować, jak mocno kręcić włosy lub jakiej temperaturze je poddać, by tak szybko i mocno się nie niszczyły.

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Naudojimo data 2022-09-27

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Naudojimo data 2022-09-27

04/05/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Lokówka

Szybko jest gotowa do stylizacji. Włosy po użyciu lokówki są lśniące. Układa piękne loki.

Argumentai už

Szybko się nagrzewa i tym samym skraca czas przygotowywania fryzury

Argumentai prieš

Jeszcze nie widzę

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Naudojimo data 2022-04-04

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Naudojimo data 2022-04-04

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