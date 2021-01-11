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Nutraukta gamyba
Nepriekaištingos akį traukiančios garbanos ir bangos
Šis žvilgesio suteikiantis suktukas yra pirmasis mūsų sukurtas suktukas, kurio jonizuojančios priežiūros titanu praturtintas vamzdelis padės suformuoti puikias žvilgančias garbanas ir bangas. Naudodamiesi unikaliu „Curl Ready“ indikatoriumi lengvai suformuosite garbanas ir neperkaitinsite.
13–25 mm kūginis vamzdelis
Jonizuojanti priežiūra
Titanu dengtas vamzdelis
„Curl Ready“ indikatorius
Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų įelektrinimo, kondicionuoja plaukus ir nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais, nesiveliančiais ir žvilgančiais plaukais.
Profesionalų naudojamas titanas yra vertinamas dėl tvirtumo ir greito šilumos perdavimo savybių, kad modeliuoti būtų patogu. Vamzdelis dengtas titanu, kad rezultatai būtų puikūs.
Unikalus „Curl Ready“ indikatorius įspėja pyptelėjimu, kai garbana yra suformuota. Ši novatoriška funkcija padeda suformuoti nuostabias garbanas ir bangas bei apsaugoti plaukus nuo perkaitimo. Modeliuoti galite ir be jo, jei norite naudoti kitokį modeliavimo laiką.
5.0
iš 5
66
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
AnonüümneKülmkapp
11/01/2021
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
Täpselt see, mis vaja!
Hea toode. Minu esimene koolutaja. Meeldib, et saab nii mitme temperatuuri valiku vahel valida. Samuti on kasuks tulnud curl ready funktsioon. Ilus ja stiilne.
Argumentai už
Mitu temperatuuriastet
Argumentai prieš
Curl ready funktsiooniga piiksub liiga mitu korda järjest, võib olla väsitav kui alguses seda funktsiooni rohkem kasutate
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine
Naudojimo data 2020-12-10
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine
Naudojimo data 2020-12-10
Joanna - placka1
27/09/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
super
Dzięki możliwości ustawienia temperatury, sama mogę zdecydować, jak mocno kręcić włosy lub jakiej temperaturze je poddać, by tak szybko i mocno się nie niszczyły.
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Naudojimo data 2022-09-27
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Naudojimo data 2022-09-27
Beatakam1234
04/05/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Lokówka
Szybko jest gotowa do stylizacji. Włosy po użyciu lokówki są lśniące. Układa piękne loki.
Argumentai už
Szybko się nagrzewa i tym samym skraca czas przygotowywania fryzury
Argumentai prieš
Jeszcze nie widzę
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Naudojimo data 2022-04-04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Naudojimo data 2022-04-04