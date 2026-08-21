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Sukurtas tyliam darbui. Pagamintas galingumui.
Mėgaukitės galingu, tyliu vėsinimu su 3 greičio nustatymais ir sklandžiu sukimusi, užtikrinančiu asmeninį komfortą. Pagamintas iš kokybiškų medžiagų ir pasižymintis elegantišku, modernišku dizainu, šis stalinis ventiliatorius pasižymi ilgaamžiškumu ir stilingu veikimu – puikiai tinka bet kokiai erdvei.
Stiprus oro srautas iki 2000 m³/h
Tylus vėsinimas, 35 dB(A) (1)
3 greičiai asmeniniam komfortui
Automatinis sukimasis ir pakreipimas
Galvutės skersmuo 35 cm
Su vėsinimo galia iki 2000 m³/h ir 5 mentelėmis, šis ventiliatorius sukuria intensyvų oro srautą, kuris pašalina stovintį orą, užpildydamas jūsų erdvę gaivinančiu oru visą dieną trunkančiam komfortui.
Veikdamas vos 35 dB(A) (1) garsu – panašiai kaip rami miegamojo aplinka naktį – šis ventiliatorius užtikrina galingą vėsinimą išlaikydamas ramią, netrikdomą aplinką, idealią miegui, darbui ar skaitymui.
Pajuskite gaivinantį oro srautą, kuris pasiekia net iki 30 m, užtikrindamas malonų vėjelį visame kambaryje. Nesvarbu, ar esate arti, ar toli – mėgaukitės vienodu vėsinimu bet kurioje vietoje.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Rafal Wysz
21/08/2026
Polska
Wiatrak Philips
Extra wiatrak i obsluga. Na drugi dzien od zamowienia rano juz mialem paczke. Bardzo cichy jest i super robi wiatr.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
(1) Garso lygis mažiausiu greičiu.