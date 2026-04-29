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CX1030/00
Jobnumber: 35443
Mėgaukitės galingu, tyliu vėsinimu su 3 greičio nustatymais ir sklandžiu sukimusi, užtikrinančiu asmeninį komfortą. Pagamintas iš kokybiškų medžiagų ir pasižymintis elegantišku, modernišku dizainu, šis stalinis ventiliatorius pasižymi ilgaamžiškumu ir stilingu veikimu – puikiai tinka bet kokiai erdvei.
„Philips“ bokštinis ventiliatorius veikia per garsiai
Silpnas „Philips“ bokštinio ventiliatoriaus oro srautas
Mano „Philips“ bokštinis ventiliatorius vibruodamas skleidžia neįprastą triukšmą
„Philips“ bokštinis ventiliatorius staiga išsijungia
Negaliu įjungti ar išjungti „Philips“ bokštinio ventiliatoriaus
Ne�varios �Philips� ventiliatoriaus priekin�s grotel�s
�Philips� bok�tinis ventiliatorius skleid�ia keist� kvap�
Mano �Philips� bok�tinio ventiliatoriaus pagrindas linguoja arba vibruoja