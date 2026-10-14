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Nutraukta gamyba
FC6144/01
Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
Naudodami „Philips MiniVac“ 7,2 V dulkių siurblį galėsite mėgautis geresniais valymo rezultatais. Cikloninė oro srovė ir 2 lygių filtravimo sistema garantuoja ilgą veikimą, o aerodinaminis antgalis užtikrina, kad dulkės būtų išvalytos dar geriau.
7,2 V baterija
Be maišelio, cikloninis
Siauras antgalis ir šepetėlis
„Philips“ dulkių minisiurblį paprasta ir greita ištuštinti bei higieniška valyti. „Philips“ dulkių minisiurblys turi antgalį, kuris nuimamas vienu judesiu, taigi dulkių minisiurblį galite ištuštinti neliesdami nešvarumų.
„Philips“ dulkių minisiurblį galite laikyti ant patogaus įkrovimo stovo, pritvirtinti jį prie sienos arba pastatyti po stalu. Dulkių minisiurblys su galingom, pakartotinai įkraunamomis baterijomis yra visada paruoštas naudoti.
Maišelio nenaudojančio siurblio cikloninė oro srovė sulaiko nešvarumus besisukančius viduje, kad užtikrintų optimalią, didelę siurbimo jėgą ir ilgalaikį valymą. Dviejų lygių filtravimo sistema užtikrina, kad vos patekę į vidų nešvarumai iš ten neišeis. Pirmasis filtras sulaiko daugiausiai nešvarumų, tuo tarpu klostuotas antras filtras sulaiko mažiausias dulkių daleles.
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