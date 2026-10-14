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  • Standard Product Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Alternative Product Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product with Accessory Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Alternative Product Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product with Accessory Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner

Nutraukta gamyba

MiniVacRankinis dulkių siurblys

FC6144/01

Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas

Naudodami „Philips MiniVac“ 7,2 V dulkių siurblį galėsite mėgautis geresniais valymo rezultatais. Cikloninė oro srovė ir 2 lygių filtravimo sistema garantuoja ilgą veikimą, o aerodinaminis antgalis užtikrina, kad dulkės būtų išvalytos dar geriau.

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Cikloninė oro srovė be maišelių ir aerodinaminio dizaino antgalis

Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas

  • 7,2 V baterija

  • Be maišelio, cikloninis

  • Siauras antgalis ir šepetėlis

Vienu judesiu nuimamas antgalis – lengvas dulkių pašalinimas

Vienu judesiu nuimamas antgalis – lengvas dulkių pašalinimas

„Philips“ dulkių minisiurblį paprasta ir greita ištuštinti bei higieniška valyti. „Philips“ dulkių minisiurblys turi antgalį, kuris nuimamas vienu judesiu, taigi dulkių minisiurblį galite ištuštinti neliesdami nešvarumų.

Sieninis / stalinis įkrovimo stovas

Sieninis / stalinis įkrovimo stovas

„Philips“ dulkių minisiurblį galite laikyti ant patogaus įkrovimo stovo, pritvirtinti jį prie sienos arba pastatyti po stalu. Dulkių minisiurblys su galingom, pakartotinai įkraunamomis baterijomis yra visada paruoštas naudoti.

2-ų lygių cikloninė oro srovė be maišelių – optimalus filtravimas

2-ų lygių cikloninė oro srovė be maišelių – optimalus filtravimas

Maišelio nenaudojančio siurblio cikloninė oro srovė sulaiko nešvarumus besisukančius viduje, kad užtikrintų optimalią, didelę siurbimo jėgą ir ilgalaikį valymą. Dviejų lygių filtravimo sistema užtikrina, kad vos patekę į vidų nešvarumai iš ten neišeis. Pirmasis filtras sulaiko daugiausiai nešvarumų, tuo tarpu klostuotas antras filtras sulaiko mažiausias dulkių daleles.

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