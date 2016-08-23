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Nutraukta gamyba
FC6150/01
Pašalina matomas dulkes ir nešvarumus.
Naudodami „Philips“ rankinį dulkių siurblį greitai ir lengvai atlikite kasdienius valymo darbus. Įkraunamas akumuliatorius užtikrina maksimalų mobilumą, o naudodami pateiktus priedus galėsite valyti švelnius paviršius ir pasiekti sunkiai pasiekiamas vietas.
3,6 V
Balta
2 priedai
Dviejų lygių filtravimo sistema užtikrina, kad vos patekę į vidų nešvarumai iš ten neišeis. Pirmasis filtras sulaiko daugiausia nešvarumų, o antrasis filtras sulaiko mažiausias dulkių daleles.
Palyginti su kitais akumuliatoriais, turinčiais atminties efektą, rankinio dulkių siurblio NiMh akumuliatorius pasižymi ilgu naudojimu.
Su įkraunamu akumuliatoriumi galėsite valyti visur ir nesukti galvos dėl maitinimo lizdo.
4.0
iš 5
12
Atsiliepimai
Halev
23/08/2016
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Šim produktam ir lieliskas funkcijas un kvalitāte atbilst visam nepieciešamajām prasībām.
Mani pilnīgi apmierina šis produkts. Tam ir lieliskas funkcijas, atbilstoša kvalitāte un ērtība ekspluatācijā. Šis produkts aizniem maz vietas, bet ir ļoti funkcionāls. Es ieteicu šo produktu arī citiem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6150/01 Rokas putekļu sūcējs
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6150/01 Rokas putekļu sūcējs
tündérke
19/01/2023
Magyarország
Patvirtintas pirkėjas
könnyű és mindent felszív
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] A lépcsőnél könnyen tudok a sarkokban is a porcicákat 1perc alatt felporszívózni. A karácsonyfa tüskéit is mindig tudtam eltüntetni és az akumlátora sokáig bírta.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó
Antoaneta
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Безупречна
Безупречна за бързо събиране на трохи и малки боклуци. Много разчитам на нея в кухнята, особено, ако разсипя нещо дребно.
Argumentai už
лека и удобна
Argumentai prieš
няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6150/01 Ръчна прахосмукачка
Naudojimo data 2022-03-07
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6150/01 Ръчна прахосмукачка
Naudojimo data 2022-03-07