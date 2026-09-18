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„SmartPro Easy“ Pakaitinis rinkinys

Nutraukta gamyba

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„SmartPro Easy“Pakaitinis rinkinys

FC8007/01

„SmartPro Easy“ Pakaitinis rinkinys

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Su „SmartPro Easy“ dulkių siurbliais-robotais suderinamas keičiamas rinkinys. Rinkinyje yra 2 filtrai „Ultra Hygiene EPA12“ ir 1 šoninių šepečių pora. Juos keičiant, užtikrinamas ilgas dulkių siurblio-roboto veikimo laikas.

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  • 18 September 2026