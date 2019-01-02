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Nutraukta gamyba
Atsarginis rinkinys
Su „SmartPro Easy“ dulkių siurbliais-robotais suderinamas keičiamas rinkinys. Rinkinyje yra 2 filtrai „Ultra Hygiene EPA12“ ir 1 šoninių šepečių pora. Juos keičiant, užtikrinamas ilgas dulkių siurblio-roboto veikimo laikas.
2 keičiami filtrai
1 šepečių pora
Keičiamame rinkinyje yra 2 pakaitiniai filtrai, užtikrinantys optimalius valymo rezultatus
Itin ilgais šoniniais šepečiais jis pasiekia gilesnius kampus ir arčiau sienų. Jis valo, kur kaupiasi dulkės.
Keiskite kas 4 mėnesius, kad pailgintumėte dulkių siurblio-roboto tarnavimo laiką.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Sasha1100
02/01/2019
Україна
Пришло быстро, качество хорошее!
Всё отлично, упакованно, взял сразу на всякий случай!! Была скидка!!! Спасибо!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір