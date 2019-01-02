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  • Atsarginis rinkinys
  • Atsarginis rinkinys
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  • Atsarginis rinkinys
  • Atsarginis rinkinys
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  • Atsarginis rinkinys

Nutraukta gamyba

„SmartPro Easy“Pakaitinis rinkinys

FC8007/01

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Atsarginis rinkinys

Su „SmartPro Easy“ dulkių siurbliais-robotais suderinamas keičiamas rinkinys. Rinkinyje yra 2 filtrai „Ultra Hygiene EPA12“ ir 1 šoninių šepečių pora. Juos keičiant, užtikrinamas ilgas dulkių siurblio-roboto veikimo laikas.

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Skirta „SmartPro Easy“

Atsarginis rinkinys

  • 2 keičiami filtrai

  • 1 šepečių pora

2 pakaitiniai filtrai optimaliems rezultatams užtikrinti

Keičiamame rinkinyje yra 2 pakaitiniai filtrai, užtikrinantys optimalius valymo rezultatus

Itin ilgi šoniniai šepečiai išvalo ten, kur kaupiasi dulkės

Itin ilgi šoniniai šepečiai išvalo ten, kur kaupiasi dulkės

Itin ilgais šoniniais šepečiais jis pasiekia gilesnius kampus ir arčiau sienų. Jis valo, kur kaupiasi dulkės.

Keiskite kas 4 mėnesius, kad pailgintumėte prietaiso tarnavimo laiką

Keiskite kas 4 mėnesius, kad pailgintumėte prietaiso tarnavimo laiką

Keiskite kas 4 mėnesius, kad pailgintumėte dulkių siurblio-roboto tarnavimo laiką.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

02/01/2019

Україна

Україна

Пришло быстро, качество хорошее!

Всё отлично, упакованно, взял сразу на всякий случай!! Была скидка!!! Спасибо!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір

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