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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8477/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8477/91

Nutraukta gamyba

PowerPro CompactCikloninis dulkių siurblys be maišelio

FC8477/91

5

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Itin veiksmingas

Naujasis „Philips PowerPro Compact“ cikloninis dulkių siurblys su technologija „PowerCyclone 4“ išsiskiria didele galia, nepriekaištingu efektyvumu bei patobulinta surinkimo dėže.

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Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • PowerCyclone 4

  • „TriActive“ antgalis

  • EPA 10 plaunamas filtras

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.

Pažangus, higieniškai ištuštinamas dulkių surinkimo konteineris

Pažangus, higieniškai ištuštinamas dulkių surinkimo konteineris

Dulkių konteineris yra kruopščiai suprojektuotas taip, kad būtų galima pašalinti sukauptą purvą nesukeliant dulkių debesies. Jį galima naudoti viena ranka ir, dėka jo unikalios formos ir lygaus paviršiaus, galite lengvai valdyti dulkių konteinerio ištuštinimą.

Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

26/04/2016

Polska

Polska

Dość dobry sprzęt

Bezworkowy odkurzacz PowerCompact FC8477/91 zakupiłam podczas mojej przygody z ambasadoreminnowacji. Ogolnie odkurzacz dobry. Dużym plusem jest regulacja mocy. Bardzo cicho chodzi na najniższym biegu co jest plusem gdy ma sie dzieci. Jedynym minusem jest jego bardzo mała skrętność.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

26/04/2016

Polska

Polska

Dość dobry sprzęt

Bezworkowy odkurzacz PowerCompact FC8477/91 zakupiłam podczas mojej przygody z ambasadoreminnowacji. Ogolnie odkurzacz dobry. Dużym plusem jest regulacja mocy. Bardzo cicho chodzi na najniższym biegu co jest plusem gdy ma sie dzieci. Jedynym minusem jest jego bardzo mała skrętność.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

25/11/2015

Polska

Polska

Na prawdę dobry za rozsądne pieniądze

Jestem z niego zadowolony, niedrogi, dobrze się nim odkurza, prosty w obsłudze,nie trzeba kupować worków bo to model z pojemnikiem, którego się bardzo łatwo opróżnia.jedyny minus to to że jest dość głośny.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

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