30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Itin veiksmingas
Naujasis „Philips PowerPro Compact“ cikloninis dulkių siurblys su technologija „PowerCyclone 4“ išsiskiria didele galia, nepriekaištingu efektyvumu bei patobulinta surinkimo dėže.
PowerCyclone 4
„TriActive“ antgalis
EPA 10 plaunamas filtras
„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.
Dulkių konteineris yra kruopščiai suprojektuotas taip, kad būtų galima pašalinti sukauptą purvą nesukeliant dulkių debesies. Jį galima naudoti viena ranka ir, dėka jo unikalios formos ir lygaus paviršiaus, galite lengvai valdyti dulkių konteinerio ištuštinimą.
Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Martaa91
26/04/2016
Polska
Dość dobry sprzęt
Bezworkowy odkurzacz PowerCompact FC8477/91 zakupiłam podczas mojej przygody z ambasadoreminnowacji. Ogolnie odkurzacz dobry. Dużym plusem jest regulacja mocy. Bardzo cicho chodzi na najniższym biegu co jest plusem gdy ma sie dzieci. Jedynym minusem jest jego bardzo mała skrętność.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy
JAJA
26/04/2016
Polska
Dość dobry sprzęt
Bezworkowy odkurzacz PowerCompact FC8477/91 zakupiłam podczas mojej przygody z ambasadoreminnowacji. Ogolnie odkurzacz dobry. Dużym plusem jest regulacja mocy. Bardzo cicho chodzi na najniższym biegu co jest plusem gdy ma sie dzieci. Jedynym minusem jest jego bardzo mała skrętność.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy
mar1402
25/11/2015
Polska
Na prawdę dobry za rozsądne pieniądze
Jestem z niego zadowolony, niedrogi, dobrze się nim odkurza, prosty w obsłudze,nie trzeba kupować worków bo to model z pojemnikiem, którego się bardzo łatwo opróżnia.jedyny minus to to że jest dość głośny.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy