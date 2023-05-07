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Naujasis „Philips PowerPro Active“ dulkių siurblys be maišelio su „PowerCyclone 4“ technologija – išskirtiniai valymo rezultatai. Modernią dulkių talpyklą lengva ištuštinti ir ji nekelia dulkių debesų.
2000 V
PowerCyclone 4
HEPA 10 plaunamas filtras
„Parquet“
„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.
2000 W variklis sukuria 370 W siurbimo galią, todėl darbus atliksite našiai.
Klostuotas EPA filtras turi didelį filtravimo paviršių ir puikiai filtruoja. Naudojant cikloninę oro srovę filtras ilgai neužsikemša, geriau filtruoja ir gali būti naudojamas ilgiau.
4.9
iš 5
11
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Filrys
07/05/2023
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Znakomite parametry
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Monitor nadaje się do różnych zastosowań: dynamiczne gry, programy graficzne i biurowe.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
ewciaa323
01/08/2014
Polska
polecam ten odkurzacz
odkurzacz bezworkowy PowerPro Active zapewnia niesamowite efekty sprzątania dzięki technologii PowerCyclone 4. Zaawansowany pojemnik na kurz można łatwo opróżnić, a jego konstrukcja zapobiega tworzeniu się kłębów kurzu.Ergonomiczny uchwyt jest wygodny w użytkowaniu. Jego wyjątkowa długość sprawia, że można sięgać dalej i łatwo czyścić trudno dostępne miejsca.posiada również nasadke z miękkim włosiem która chroni przed zarysowaniami.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
kasis
09/07/2014
Polska
super doskonały
Produkt jest mały zwinny i prosty w obsłudze ale też mocny. Zbyt mocny dla wykładzin dla efektywnego sprzątania wykładziny trzeba odkurzacz odrywać oburącz od ziemi. A szczotka nie zbiera takich rzeczy jak sierść za pierwszym razem tylko ją roluje. Zaletą jest to że odkurzacz w najsłabszym trybie jest bardzo cichy. Gdy w domu mamy panele a za drzwiami śpi małe dziecko nie mamy co się obawiać że się obudzi. Wadą mogą być dla niektórych pojemność worków 5l to mało. Ale polecam odkurzacz każdemu kto niema wykładzin a w szczególności wykładzin połączonych ze zwierzęciem typu kot czy pies tylko panele. A ma też małe dziecko. mały, w najsłabszym trybie bardzo cichy, łatwy w obsłudze, akcesoria w rękojeści, teleskopowa rura, łatwy dostęp do filtrów i worka, możliwość regulowania mocą zbyt mocny do wykładzin, pojemność worków, przy zwierzęciu potrafi wydawać brzydki zapach Tak, polecam ten produkt.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
Siurbimo galios rezultatai, palyginti su „Philips PowerPro Compact“ FC8470, vidinis patikrinimas atliktas 2013 m. sausio mėn.