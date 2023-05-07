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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8632/01
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8632/01

Nutraukta gamyba

PowerPro ActiveDulkių siurblys be maišelio

FC8632/01

4.9

| (11) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Visada didžiausia siurbimo galia*

Naujasis „Philips PowerPro Active“ dulkių siurblys be maišelio su „PowerCyclone 4“ technologija – išskirtiniai valymo rezultatai. Modernią dulkių talpyklą lengva ištuštinti ir ji nekelia dulkių debesų.

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Su technologija „PowerCyclone 4“

Visada didžiausia siurbimo galia*

  • 2000 V

  • PowerCyclone 4

  • HEPA 10 plaunamas filtras

  • „Parquet“

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.

2000 vatų galingas variklis

2000 vatų galingas variklis

2000 W variklis sukuria 370 W siurbimo galią, todėl darbus atliksite našiai.

EPA filtras surenka mikroskopinio dydžio parazitus, sukeliančius alergijas

EPA filtras surenka mikroskopinio dydžio parazitus, sukeliančius alergijas

Klostuotas EPA filtras turi didelį filtravimo paviršių ir puikiai filtruoja. Naudojant cikloninę oro srovę filtras ilgai neužsikemša, geriau filtruoja ir gali būti naudojamas ilgiau.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

11

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

07/05/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Znakomite parametry

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Monitor nadaje się do różnych zastosowań: dynamiczne gry, programy graficzne i biurowe.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy

01/08/2014

Polska

Polska

polecam ten odkurzacz

odkurzacz bezworkowy PowerPro Active zapewnia niesamowite efekty sprzątania dzięki technologii PowerCyclone 4. Zaawansowany pojemnik na kurz można łatwo opróżnić, a jego konstrukcja zapobiega tworzeniu się kłębów kurzu.Ergonomiczny uchwyt jest wygodny w użytkowaniu. Jego wyjątkowa długość sprawia, że można sięgać dalej i łatwo czyścić trudno dostępne miejsca.posiada również nasadke z miękkim włosiem która chroni przed zarysowaniami.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy

09/07/2014

Polska

Polska

super doskonały

Produkt jest mały zwinny i prosty w obsłudze ale też mocny. Zbyt mocny dla wykładzin dla efektywnego sprzątania wykładziny trzeba odkurzacz odrywać oburącz od ziemi. A szczotka nie zbiera takich rzeczy jak sierść za pierwszym razem tylko ją roluje. Zaletą jest to że odkurzacz w najsłabszym trybie jest bardzo cichy. Gdy w domu mamy panele a za drzwiami śpi małe dziecko nie mamy co się obawiać że się obudzi. Wadą mogą być dla niektórych pojemność worków 5l to mało. Ale polecam odkurzacz każdemu kto niema wykładzin a w szczególności wykładzin połączonych ze zwierzęciem typu kot czy pies tylko panele. A ma też małe dziecko. mały, w najsłabszym trybie bardzo cichy, łatwy w obsłudze, akcesoria w rękojeści, teleskopowa rura, łatwy dostęp do filtrów i worka, możliwość regulowania mocą zbyt mocny do wykładzin, pojemność worków, przy zwierzęciu potrafi wydawać brzydki zapach Tak, polecam ten produkt.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy

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Atsakomybės apribojimai

  1. Siurbimo galios rezultatai, palyginti su „Philips PowerPro Compact“ FC8470, vidinis patikrinimas atliktas 2013 m. sausio mėn.