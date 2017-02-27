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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8644/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8644/91

Nutraukta gamyba

PowerPro ActiveDulkių siurblys be maišelio

FC8644/91

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Itin veiksmingas

Naujasis „Philips PowerPro Active“ dulkių siurblys su „PowerCyclone 4“ technologija – išskirtiniai valymo rezultatai. Modernią dulkių talpyklą lengva ištuštinti, ji nekelia dulkių debesų.

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Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • „TriActive“ antgalis

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.

Pažangi dulkių surinkimo talpykla, kurią lengva ištuštinti

Pažangi dulkių surinkimo talpykla, kurią lengva ištuštinti

Dulkių talpykla sukurta taip, kad iškratant dulkes nekyla jų kamuoliai. Unikali forma ir švelnus paviršius leidžia dulkes surinkti vienoje pusėje ir lengvai jas iškratyti į šiukšliadėžę.

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

27/02/2017

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Прекрасен уред от който съм много доволна.

Горещо препоръчвам, оставя само чистота,лесна за поддръжка .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба

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