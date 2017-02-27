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Naujasis „Philips PowerPro Active“ dulkių siurblys su „PowerCyclone 4“ technologija – išskirtiniai valymo rezultatai. Modernią dulkių talpyklą lengva ištuštinti, ji nekelia dulkių debesų.
1500 W
PowerCyclone 4
„TriActive“ antgalis
„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.
Dulkių talpykla sukurta taip, kad iškratant dulkes nekyla jų kamuoliai. Unikali forma ir švelnus paviršius leidžia dulkes surinkti vienoje pusėje ir lengvai jas iškratyti į šiukšliadėžę.
„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
mariq
27/02/2017
България
Patvirtintas pirkėjas
Прекрасен уред от който съм много доволна.
Горещо препоръчвам, оставя само чистота,лесна за поддръжка .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба