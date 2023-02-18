30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Itin veiksmingas
Naujasis „Philips PowerPro Compact“ nepriekaištingai valo, nes jame įdiegta „PowerCyclone 4“ technologija ir naudojamas „TriActive“ antgalis, puikiai surenkantis visas dulkes. Dulkių surinkimo dėžę lengva ištuštinti, todėl į aplinką nepasklinda dulkių debesys.
Technologija „PowerCyclone 4“
„TriActive“ antgalis
Ilgas įrankis
Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka dulkes 100 %!
„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.
Naudodami ilgą įrankį išvalysite sunkiai pasiekiamas vietas, baldų viršų ar aukštas lentynas. Šepečio kampas reguliuojamas, todėl galėsite jį nustatyti pagal poreikį.
Apdovanojimai
4.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Roman Romanowicz
18/02/2023
Polska
Mocny
Mocny w wersji 1800w,wystarcza do jednorazowego odurzenia domu o powierzchni 120m2.nie zabiera dużo miejsca do przechowywania,mankamentem jest jego podstawowa uniwersalna szczotka ,szczególnie kołeczka prowadzące,które rozsypały się po kilku sprzątaniach,po przełączeniu na opcje dywanów i wykładzin,z tymi pierwszymi daje sobie bardzo słabo radę ,druga szczotka turbo ,do sierści i włosów też nie spełnia zadania do jakiego jest przeznaczona,czyli oprzyrządowanie do niego beznadziejne !!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy
Maniek1973
04/10/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Dobry produkt
Za tą cenę jest ok produktem, minus tylko za plastikowy wąż...
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy