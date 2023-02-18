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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product Detail Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product Detail Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product Detail Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product Detail Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09

Nutraukta gamyba

PowerPro CompactDulkių siurblys be maišelio

FC9324/09

4

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Itin veiksmingas

Naujasis „Philips PowerPro Compact“ nepriekaištingai valo, nes jame įdiegta „PowerCyclone 4“ technologija ir naudojamas „TriActive“ antgalis, puikiai surenkantis visas dulkes. Dulkių surinkimo dėžę lengva ištuštinti, todėl į aplinką nepasklinda dulkių debesys.

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Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • Technologija „PowerCyclone 4“

  • „TriActive“ antgalis

  • Ilgas įrankis

A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas

A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas

Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka dulkes 100 %!

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.

Ilgas įrankis sunkiai pasiekiamoms vietoms

Ilgas įrankis sunkiai pasiekiamoms vietoms

Naudodami ilgą įrankį išvalysite sunkiai pasiekiamas vietas, baldų viršų ar aukštas lentynas. Šepečio kampas reguliuojamas, todėl galėsite jį nustatyti pagal poreikį.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • VRS_AWARD-1679595 vaizdas

Atsiliepimai

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4.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

18/02/2023

Polska

Polska

Mocny

Mocny w wersji 1800w,wystarcza do jednorazowego odurzenia domu o powierzchni 120m2.nie zabiera dużo miejsca do przechowywania,mankamentem jest jego podstawowa uniwersalna szczotka ,szczególnie kołeczka prowadzące,które rozsypały się po kilku sprzątaniach,po przełączeniu na opcje dywanów i wykładzin,z tymi pierwszymi daje sobie bardzo słabo radę ,druga szczotka turbo ,do sierści i włosów też nie spełnia zadania do jakiego jest przeznaczona,czyli oprzyrządowanie do niego beznadziejne !!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy

04/10/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Dobry produkt

Za tą cenę jest ok produktem, minus tylko za plastikowy wąż...

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy

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