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FC9542/91
Didelė siurbiamoji galia su „PowerCyclone 4“
Naujasis „Philips PowerPro Active“ dulkių siurblys be maišelio dėl „PowerCyclone“ technologijos ir „TriActive+“ antgalio, sukurto taip, kad surinktų kuo daugiau dulkių, užtikrina geriausius rezultatus. Dulkių talpyklą lengva ištuštinti nesukeliant dulkių debesies.
1500 W
PowerCyclone 4
„TriActive“ antgalis
Laikantiesiems gyvūnus
„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.
„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.
„ActiveLock“ jungtys leidžia lengvai uždėti ir nuimti skirtingus antgalius bei priedus siurbiant nuo teleskopinio vamzdžio.
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