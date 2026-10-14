GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9542/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9542/91

Nutraukta gamyba

PowerPro ActiveDulkių siurblys be maišelio

FC9542/91

Didelė siurbiamoji galia su „PowerCyclone 4“

Naujasis „Philips PowerPro Active“ dulkių siurblys be maišelio dėl „PowerCyclone“ technologijos ir „TriActive+“ antgalio, sukurto taip, kad surinktų kuo daugiau dulkių, užtikrina geriausius rezultatus. Dulkių talpyklą lengva ištuštinti nesukeliant dulkių debesies.

Peržiūrėti visas naudas

Greitai ir lengvai ištuštinamas

Didelė siurbiamoji galia su „PowerCyclone 4“

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • „TriActive“ antgalis

  • Laikantiesiems gyvūnus

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.

„ActiveLock“ jungtys – lengvam kiekvieno valymo pritaikymui

„ActiveLock“ jungtys – lengvam kiekvieno valymo pritaikymui

„ActiveLock“ jungtys leidžia lengvai uždėti ir nuimti skirtingus antgalius bei priedus siurbiant nuo teleskopinio vamzdžio.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.