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Nutraukta gamyba
2,2 l, „NanoClean“
„Super Parquet“
„PowerCyclone 7“ aerodinaminio dizaino technologija sumažina oro pasipriešinimą ir užtikrina geriausius valymo rezultatus 3 veiksmingais etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos; 2) lenktas ortakis padidina greitį ir nukreipia orą aukštyn į cikloninę kamerą; 3) ciklono viršuje oro išleidimo mentės veiksmingai nuo oro atskiria dulkes.
„TriActiveMax“ antgalis puikiai priglunda prie grindų ir surenka visas dulkes atlikdamas 3 valymo veiksmus vienu metu: 1) specialaus dizaino pado plokštelė švelniai praskleidžia kilimo medžiagą ir pašalina įsiskverbusius nešvarumus; 2) per didelę angą priekyje įtraukiamos didesnės dalelės; 3) šoniniai šepečiai puikiai išvalo pagal grindjuostes.
Naujasis „TriActive Z“ kietoms grindims skirtas antgalis vienu metu pašalina dulkes ir trupinius. Unikali Z forma nukreipia dulkes ir didesnius trupinius į oro kanalą ir nestumia jų pirmyn. Šoniniai oro kanalai leidžia puikiai išvalyti prie pat grindjuosčių. Dabar nebereikia pakelti antgalio, norint išvalyti didesnius trupinius, todėl galėsite džiaugtis išskirtine kietų grindų švara.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
15
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Giora
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Топ прахосмукачка
Добър дизайн, лека и изключително тиха. Пускаш и я спираш от ръкохватката, не е нужно да се навеждаш.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба
GretaS
18/02/2021
България
Patvirtintas pirkėjas
Най-добрата прахосмукачка!!!
Лесно се почиства с нея. Маневрена, лесно се почиства, здрава
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба
D123
19/06/2019
България
Страхотна прахосмукачка
Много мощна прахосмукачка. Скъпичка е, но не съжаляваме за направения избор.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба
Dulkių susiurbimo rezultatai lyginami su 10 populiariausių Europoje 2 400 W dulkių siurblių, gauti išoriniam bandymų institutui atlikus tyrimą pagal EN 60312-1/2013 ant kilimo dangos 2014 m. vasario–balandžio mėn.