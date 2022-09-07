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Visos serijos

  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“

Nutraukta gamyba

PowerPro UltimateDulkių siurblys be maišelio

FC9921/09

4.7
| (15) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
Naujasis „Philips PowerPro Ultimate“ dulkių siurblys be maišelio pasižymi išskirtine valymo kokybe. „PowerCyclone 7“ nepriekaištingai atskiria dulkes ir orą. „TriActiveMax“ antgalis puikiai valo visas grindis.
Peržiūrėti visas naudas

Dulkių pašalinimas be jokios netvarkos

Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“

  • 2,2 l, „NanoClean“

  • „Super Parquet“

„PowerCyclone 7“ ilgiau išlaiko stipraus siurbimo galią

„PowerCyclone 7“ ilgiau išlaiko stipraus siurbimo galią

„PowerCyclone 7“ aerodinaminio dizaino technologija sumažina oro pasipriešinimą ir užtikrina geriausius valymo rezultatus 3 veiksmingais etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos; 2) lenktas ortakis padidina greitį ir nukreipia orą aukštyn į cikloninę kamerą; 3) ciklono viršuje oro išleidimo mentės veiksmingai nuo oro atskiria dulkes.

Universalus antgalis

Universalus antgalis

„TriActiveMax“ antgalis puikiai priglunda prie grindų ir surenka visas dulkes atlikdamas 3 valymo veiksmus vienu metu: 1) specialaus dizaino pado plokštelė švelniai praskleidžia kilimo medžiagą ir pašalina įsiskverbusius nešvarumus; 2) per didelę angą priekyje įtraukiamos didesnės dalelės; 3) šoniniai šepečiai puikiai išvalo pagal grindjuostes.

„TriActive Z“ kietoms grindims skirtas antgalis dulkėms ir trupiniams pašalinti

„TriActive Z“ kietoms grindims skirtas antgalis dulkėms ir trupiniams pašalinti

Naujasis „TriActive Z“ kietoms grindims skirtas antgalis vienu metu pašalina dulkes ir trupinius. Unikali Z forma nukreipia dulkes ir didesnius trupinius į oro kanalą ir nestumia jų pirmyn. Šoniniai oro kanalai leidžia puikiai išvalyti prie pat grindjuosčių. Dabar nebereikia pakelti antgalio, norint išvalyti didesnius trupinius, todėl galėsite džiaugtis išskirtine kietų grindų švara.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

15

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Топ прахосмукачка

Добър дизайн, лека и изключително тиха. Пускаш и я спираш от ръкохватката, не е нужно да се навеждаш.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба

18/02/2021

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Най-добрата прахосмукачка!!!

Лесно се почиства с нея. Маневрена, лесно се почиства, здрава

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба

19/06/2019

България

България

Страхотна прахосмукачка

Много мощна прахосмукачка. Скъпичка е, но не съжаляваме за направения избор.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба

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Atsakomybės apribojimai

  1. Dulkių susiurbimo rezultatai lyginami su 10 populiariausių Europoje 2 400 W dulkių siurblių, gauti išoriniam bandymų institutui atlikus tyrimą pagal EN 60312-1/2013 ant kilimo dangos 2014 m. vasario–balandžio mėn.