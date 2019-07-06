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FC8038/01
1 „Allergy H13“ išmetimo filtras
„s-filter®“ standartas
Sulaiko >99,95 % dulkių
„Allergy H13“ filtras sulaiko daugiau nei 99,95 % smulkių dulkių, kai kiti filtrai tiesiog sugrąžina jas atgal į orą jūsų namuose. Šis filtras sulaiko net smulkias daleles, pvz., žiedadulkes ir dulkių erkutes, kurios sukelia alergiją ir astmos simptomus. Filtrą reikia keisti kartą per metus.
„s-filter®“ yra standartizuotas išmetimo filtras, kurį lengvai atpažinsite pagal jo logotipą. Tinka įvairiems „Philips“, „Electrolux“, „AEG“, „Volta“ ir „Tornado“ dulkių siurbliams.
Siekiant užtikrinti optimalias charakteristikas ir filtravimą, rekomenduojame keisti filtrą kas 12 mėnesių.
4.0
iš 5
4
Atsiliepimai
Wasm12
06/07/2019
Україна
Фільтр чудово працює.
Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Валерія97
04/07/2019
Україна
Дуже хороший фільтр
Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
roman
02/09/2013
Česká republika
Těžko se mi hodnotí např. výkon. Pro domácího uživatele je to neměřitelná hodnota.
Filtr je dobrý, nemáme s ním žádné provozní problémy, jen je potřeba evidovat 6 měsíční dobu mytí. Prodejní maloobchodní cena je poněkud vyšší, ale jeho životnost je 2 roky. Nejhorší je a s tím je potřeba z vaší strany něco udělat, že se tento filtr nedá nebo složitě nakupuje i v prodejnách které doporučujete na internetových stránkách Philips. Vysavač jako produkt má pro mě význam pouze tehdy pokud můžu lehce nakoupit originální filtry.
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače