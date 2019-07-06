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Visos serijos

  • Originalus „Philips HEPA13“ keičiamas filtras
  • Originalus „Philips HEPA13“ keičiamas filtras
  • Originalus „Philips HEPA13“ keičiamas filtras
  • Originalus „Philips HEPA13“ keičiamas filtras
  • Originalus „Philips HEPA13“ keičiamas filtras
  • Originalus „Philips HEPA13“ keičiamas filtras

„s-filter®“ išmetimo filtras

FC8038/01

4
| (4) Atsiliepimai
Originalus „Philips HEPA13“ keičiamas filtras
Jūsų siurblio „Philips HEPA13“ filtras surenka net 99,95 % smulkiausių dulkių, todėl namų aplinkoje neliks dulkių, oras bus švarus ir be alergenų. Pro filtrą praeinantis oras yra švaresnis nei jūsų kambaryje esantis oras.
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„Performer“ LED 8000 serija

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„Performer“ LED 8000 serija

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3000 serija

3000 serija
Dulkių siurblys su maišeliu

XD3110/09

2000 serija

2000 serija
Dulkių siurblys su maišeliu

FC8241/09

„HEPA 13“ filtras surenka >99,95 % smulkiausių dulkių

Originalus „Philips HEPA13“ keičiamas filtras

  • 1 „Allergy H13“ išmetimo filtras

  • „s-filter®“ standartas

  • Sulaiko >99,95 % dulkių

„Allergy H13“ išmetimo filtras – nepriekaištingas filtravimas

„Allergy H13“ išmetimo filtras – nepriekaištingas filtravimas

„Allergy H13“ filtras sulaiko daugiau nei 99,95 % smulkių dulkių, kai kiti filtrai tiesiog sugrąžina jas atgal į orą jūsų namuose. Šis filtras sulaiko net smulkias daleles, pvz., žiedadulkes ir dulkių erkutes, kurios sukelia alergiją ir astmos simptomus. Filtrą reikia keisti kartą per metus.

Lengvai keičiamas standartinis „s-filter®“

„s-filter®“ yra standartizuotas išmetimo filtras, kurį lengvai atpažinsite pagal jo logotipą. Tinka įvairiems „Philips“, „Electrolux“, „AEG“, „Volta“ ir „Tornado“ dulkių siurbliams.

Keiskite kas 12 mėnesių, jei norite užtikrinti ilgą veikimą

Keiskite kas 12 mėnesių, jei norite užtikrinti ilgą veikimą

Siekiant užtikrinti optimalias charakteristikas ir filtravimą, rekomenduojame keisti filtrą kas 12 mėnesių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

4

Atsiliepimai

4
3
2

06/07/2019

Україна

Україна

Фільтр чудово працює.

Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже хороший фільтр

Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

02/09/2013

Česká republika

Česká republika

Těžko se mi hodnotí např. výkon. Pro domácího uživatele je to neměřitelná hodnota.

Filtr je dobrý, nemáme s ním žádné provozní problémy, jen je potřeba evidovat 6 měsíční dobu mytí. Prodejní maloobchodní cena je poněkud vyšší, ale jeho životnost je 2 roky. Nejhorší je a s tím je potřeba z vaší strany něco udělat, že se tento filtr nedá nebo složitě nakupuje i v prodejnách které doporučujete na internetových stránkách Philips. Vysavač jako produkt má pro mě význam pouze tehdy pokud můžu lehce nakoupit originální filtry.

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače

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