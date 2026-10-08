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„PureProtect Go“ 500 serijos HEPA „NanoProtect“ filtras

Nauja

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„PureProtect Go“ 500 serijosHEPA „NanoProtect“ filtras

FY0500/30

„PureProtect Go“ 500 serijos HEPA „NanoProtect“ filtras

Nauja

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Originalūs pakaitiniai filtrai oro valytuvui: „Trys viename“ HEPA „NanoProtect“, aktyvinta anglis ir priešfiltris saugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, augintinių pleiskanų, virusų.

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  • 8 October 2026

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