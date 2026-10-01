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Visos serijos

  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, AC0521
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, AC0521
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500

Nauja

„PureProtect Go“ 500 serijosHEPA „NanoProtect“ filtras

FY0500/30

Originalūs filtrai oro valytuvui „PureProtect 500“

Originalūs pakaitiniai filtrai oro valytuvui: „Trys viename“ HEPA „NanoProtect“, aktyvinta anglis ir priešfiltris saugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, augintinių pleiskanų, virusų.

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Suderinami produktai
„PureProtect Go“ 500 serijos

„PureProtect Go“ 500 serijos
Air Purifier

AC0520/10

Veiksmingai sulaiko 99,97 % nano dalelių (1)

Originalūs filtrai oro valytuvui „PureProtect 500“

  • Suderinamas su 500 serijos

  • Dėžutėje: 1 filtras

  • Naudojimo trukmė iki 3 metų

  • Originalus „Philips“ filtras

Suderinamas su „Philips PureProtect Go“ 500 serijos

Suderinamas su „Philips PureProtect Go“ 500 serijos

Keičiamas filtras „Philips PureProtect Go“ 500 serijos oro valytuvams: AC0510, AC0520, AC0521. Jūsų oro valytuvo modelį rasite ant įrenginio galinės dalies.

Ilgaamžis filtras, tarnaujantis 3 metus

Ilgaamžis filtras, tarnaujantis 3 metus

Originalūs filtrai veikia iki 3 metų (2), kad būtų mažiau rūpesčių ir išlaidų. Oro valytuvas apskaičiuoja filtro naudojimo ciklą ir įspėja, kai jį reikia pakeisti.

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras idealiai tinka jūsų prietaisui. Optimaliam našumui visada rinkitės originalų „Philips“ filtrą.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Iš oro, kuris praeina per filtrą, išbandyta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 µm ir 0,3 µm, iUTA institutas.

  2. (2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.