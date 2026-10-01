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Nauja
FY0500/30
Originalūs filtrai oro valytuvui „PureProtect 500“
Originalūs pakaitiniai filtrai oro valytuvui: „Trys viename“ HEPA „NanoProtect“, aktyvinta anglis ir priešfiltris saugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, augintinių pleiskanų, virusų.
Suderinamas su 500 serijos
Dėžutėje: 1 filtras
Naudojimo trukmė iki 3 metų
Originalus „Philips“ filtras
Keičiamas filtras „Philips PureProtect Go“ 500 serijos oro valytuvams: AC0510, AC0520, AC0521. Jūsų oro valytuvo modelį rasite ant įrenginio galinės dalies.
Originalūs filtrai veikia iki 3 metų (2), kad būtų mažiau rūpesčių ir išlaidų. Oro valytuvas apskaičiuoja filtro naudojimo ciklą ir įspėja, kai jį reikia pakeisti.
Originalus „Philips“ filtras idealiai tinka jūsų prietaisui. Optimaliam našumui visada rinkitės originalų „Philips“ filtrą.
Atsiliepimai
(1) Iš oro, kuris praeina per filtrą, išbandyta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 µm ir 0,3 µm, iUTA institutas.
(2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.