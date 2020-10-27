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Nauja
AC0520/10
Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.
Mėgaukitės švariu, saugiu oru namuose su greitu palengvėjimu nuo alergenų, bakterijų, virusų, kvapų ir dujinių teršalų. Jis pašalina 99,97 % dalelių, naudodamas minimaliai energijos ir skleidžia minimalų triukšmą. Su integruota aromaterapija, visa tai elegantiškame ir kompaktiškame dizaine.
Valo kambarius iki 25 m²
Mūsų mažiausias oro valytuvas
Filtro tarnavimo laikas – 3 metai
60 m³/h švaraus oro greitis (CADR)
HEPA ir aktyvintųjų anglių filtrai
Šis oro valytuvas gali atnaujinti orą iki 25 m² kambariuose kas valandą (1), todėl puikiai tinka mažoms erdvėms, tokioms kaip miegamieji, vaikų kambariai ir namų biurai.
3 sluoksnių filtravimas, sudarytas iš išankstinio filtro, HEPA „NanoProtect“ ir aktyviosios anglies, sugauna 99,97 % dalelių, kurių dydis siekia vos 0,003 mikronų (2) – mažesnių nei mažiausias žinomas virusas!
Kvėpuokite lengviau naudodami išsamų oro valymą, kuris sumažina alergenų, ore esančių virusų ir bakterijų kiekį bei sumažina kenksmingų dujų ir kvapų – saugiai, be jonų, cheminių medžiagų ar ozono emisijų. (3–6)
Atsiliepimai
(1) Kambario dydis apskaičiuotas esant 1 ACH, remiantis GB/T18801-2022.
(2) Iš oro, kuris praeina per filtrą, išbandyta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 µm ir 0,3 µm, iUTA institutas.
(3) Iš oro, kuris praeina per filtrą, išbandyta su namų dulkių erkutėmis, beržo žiedadulkėmis ir kačių alergenais pagal Austrijos OFI instituto SOP 350.003.
(4) Išbandyta pagal GB21551.3-2010 su S. Albus, trečiosios šalies laboratorija.
(5) Mikrobų mažinimo greičio testas išorinėje laboratorijoje, su gripu (H1N1).
(6) Išorinės GMT laboratorijos testas pagal GB/T 18801-2022 su TVOC, toluenu ir NO2.
(7) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro tarnavimo laikas priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.
(8) Garso slėgis, IEC 60704, esant 1,5 m.