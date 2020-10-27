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Visos serijos

  • Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.
  • Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.
  • Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.
  • Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.
  • Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.
  • Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.
  • Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.
  • Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.
  • Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.
  • Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.
  • Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.
  • Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.
  • Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.
  • Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.
  • Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.
  • Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.

Nauja

„PureProtect Go“ 500 serijosAir Purifier

AC0520/10

Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.

Mėgaukitės švariu, saugiu oru namuose su greitu palengvėjimu nuo alergenų, bakterijų, virusų, kvapų ir dujinių teršalų. Jis pašalina 99,97 % dalelių, naudodamas minimaliai energijos ir skleidžia minimalų triukšmą. Su integruota aromaterapija, visa tai elegantiškame ir kompaktiškame dizaine.

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Veiksmingai surenka alergenus ir teršalus

Mūsų mažiausias oro valytuvas. Švarus oras. Kompaktiškas.

  • Valo kambarius iki 25 m²

  • Mūsų mažiausias oro valytuvas

  • Filtro tarnavimo laikas – 3 metai

  • 60 m³/h švaraus oro greitis (CADR)

  • HEPA ir aktyvintųjų anglių filtrai

Valo orą iki 25 m² kambariuose

Valo orą iki 25 m² kambariuose

Šis oro valytuvas gali atnaujinti orą iki 25 m² kambariuose kas valandą (1), todėl puikiai tinka mažoms erdvėms, tokioms kaip miegamieji, vaikų kambariai ir namų biurai.

3 sluoksnių HEPA filtras sulaiko 99,97 % itin smulkių dalelių

3 sluoksnių HEPA filtras sulaiko 99,97 % itin smulkių dalelių

3 sluoksnių filtravimas, sudarytas iš išankstinio filtro, HEPA „NanoProtect“ ir aktyviosios anglies, sugauna 99,97 % dalelių, kurių dydis siekia vos 0,003 mikronų (2) – mažesnių nei mažiausias žinomas virusas!

Sumažina alergenų, bakterijų, virusų, kvapų ir dujų kiekį

Sumažina alergenų, bakterijų, virusų, kvapų ir dujų kiekį

Kvėpuokite lengviau naudodami išsamų oro valymą, kuris sumažina alergenų, ore esančių virusų ir bakterijų kiekį bei sumažina kenksmingų dujų ir kvapų – saugiai, be jonų, cheminių medžiagų ar ozono emisijų. (3–6)

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Kambario dydis apskaičiuotas esant 1 ACH, remiantis GB/T18801-2022.

  2. (2) Iš oro, kuris praeina per filtrą, išbandyta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 µm ir 0,3 µm, iUTA institutas.

  3. (3) Iš oro, kuris praeina per filtrą, išbandyta su namų dulkių erkutėmis, beržo žiedadulkėmis ir kačių alergenais pagal Austrijos OFI instituto SOP 350.003.

  4. (4) Išbandyta pagal GB21551.3-2010 su S. Albus, trečiosios šalies laboratorija.

  5. (5) Mikrobų mažinimo greičio testas išorinėje laboratorijoje, su gripu (H1N1).

  6. (6) Išorinės GMT laboratorijos testas pagal GB/T 18801-2022 su TVOC, toluenu ir NO2.

  7. (7) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro tarnavimo laikas priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.

  8. (8) Garso slėgis, IEC 60704, esant 1,5 m.