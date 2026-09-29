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Visos serijos

  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700

Nauja

„PureProtect Lite“ 700 serijosHEPA „NanoProtect“ filtras

FY0700/30

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Originalūs filtrai oro valytuvui „PureProtect 700“

Originalūs pakaitiniai filtrai oro valytuvui: „Trys viename“ HEPA „NanoProtect“, aktyvinta anglis ir priešfiltris saugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, augintinių pleiskanų, virusų.

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Suderinami produktai
„PureProtect Lite“ 700 serijos

„PureProtect Lite“ 700 serijos
Air Purifier

AC0720/10

Veiksmingai sulaiko 99,97 % nano dalelių (1)

Originalūs filtrai oro valytuvui „PureProtect 700“

  • Suderinamas su 700 serijos

  • Dėžutėje: 1 filtras

  • Naudojimo trukmė iki 3 metų

  • Originalus „Philips“ filtras

Suderinamas su „Philips PureProtect Lite“ 700 serijos

Suderinamas su „Philips PureProtect Lite“ 700 serijos

Keičiamas filtras „Philips PureProtect Lite“ 700 serijos oro valytuvams: AC0710, AC0720, AC0721. Jūsų oro valytuvo modelį rasite įrenginio galinėje pusėje.

Ilgaamžis filtras, tarnaujantis 3 metus

Ilgaamžis filtras, tarnaujantis 3 metus

Originalūs filtrai veikia iki 3 metų (2), kad būtų mažiau rūpesčių ir išlaidų. Oro valytuvas apskaičiuoja filtro naudojimo ciklą ir įspėja, kai jį reikia pakeisti.

Tvarus dizainas su 32 % mažesne pakuote

Tvarus dizainas su 32 % mažesne pakuote

Mūsų sulankstomas filtro dizainas taupo pakuotę ir sunaudoja 22 % mažiau plastiko, mažindamas mūsų anglies pėdsaką (3).

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

29/09/2026

Lietuva

Lietuva

Geras filtras

Geras filtras – efektyviai valo orą, lengvai pakeičiamas ir padeda palaikyti švaresnį bei gaivesnį orą namuose.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Naudojimo data 2026-09-20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Naudojimo data 2026-09-20

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Iš oro, kuris pereina per filtrą, išbandyta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 µm ir 0,3 µm, iUTA institutas.

  2. (2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.

  3. (3) Palyginti su FY0700 nesulankstomos pakuotės.