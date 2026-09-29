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Nauja
Originalūs filtrai oro valytuvui „PureProtect 700“
Originalūs pakaitiniai filtrai oro valytuvui: „Trys viename“ HEPA „NanoProtect“, aktyvinta anglis ir priešfiltris saugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, augintinių pleiskanų, virusų.
Suderinamas su 700 serijos
Dėžutėje: 1 filtras
Naudojimo trukmė iki 3 metų
Originalus „Philips“ filtras
Keičiamas filtras „Philips PureProtect Lite“ 700 serijos oro valytuvams: AC0710, AC0720, AC0721. Jūsų oro valytuvo modelį rasite įrenginio galinėje pusėje.
Originalūs filtrai veikia iki 3 metų (2), kad būtų mažiau rūpesčių ir išlaidų. Oro valytuvas apskaičiuoja filtro naudojimo ciklą ir įspėja, kai jį reikia pakeisti.
Mūsų sulankstomas filtro dizainas taupo pakuotę ir sunaudoja 22 % mažiau plastiko, mažindamas mūsų anglies pėdsaką (3).
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
RituliukasK
29/09/2026
Lietuva
Geras filtras
Geras filtras – efektyviai valo orą, lengvai pakeičiamas ir padeda palaikyti švaresnį bei gaivesnį orą namuose.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Naudojimo data 2026-09-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Naudojimo data 2026-09-20
(1) Iš oro, kuris pereina per filtrą, išbandyta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 µm ir 0,3 µm, iUTA institutas.
(2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.
(3) Palyginti su FY0700 nesulankstomos pakuotės.