30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nauja
AC0720/10
Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.
Mėgaukitės švariu, saugiu oru namuose su greitu palengvėjimu nuo alergenų, bakterijų, virusų, kvapų ir dujinių teršalų. Jis pašalina 99,97 % dalelių, sunaudodamas minimaliai energijos ir skleidžiant minimalų triukšmą. Su elegantiška konstrukcija, pasirenkama aplinkos šviesa ir išmaniąja valdymo sistema.
Valo kambarius iki 75 m²
Mūsų energiją taupantis oro valytuvas
Filtro tarnavimo laikas – 3 metai
180 m³/h švaru oro greitis (CADR)
HEPA ir aktyvintųjų anglių filtrai
Turėdamas 180 m³/h CADR (1), šis oro valytuvas gali atnaujinti orą iki 75 m² kambariuose kas valandą (2), todėl puikiai tinka miegamiesiems, biurams ir panašioms patalpoms.
Šis oro valytuvas užtikrina puikų valymo efektyvumą, naudodamas vos 14 W, todėl padeda išlaikyti mažą energijos suvartojimą ir eksploatavimo išlaidas.
3 sluoksnių filtravimas, sudarytas iš išankstinio filtro, HEPA „NanoProtect“ ir aktyvuotos anglies, sugauna 99,97 % dalelių, mažesnių nei 0,003 mikronų (3) – mažesnių nei mažiausias žinomas virusas!
Nauja
Atsiliepimai
(1) CADR išbandytas sertifikuotos trečiosios šalies laboratorijos pagal GB/T18801-2022 standartą.
(2) Kambario dydis apskaičiuotas esant 1 ACH, remiantis GB/T18801-2022 standartu.
(3) Iš oro, kuris pereina per filtrą, išbandyta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 µm ir 0,3 µm, iUTA instituto.
(4) Iš oro, kuris pereina per filtrą, išbandyta su namų dulkių erkutėmis, beržo žiedadulkėmis ir kačių alergenais pagal Austrijos OFI instituto SOP 350.003 procedūrą.
(5) Mikrobų mažinimo greičio tyrimas išorinėje laboratorijoje su gripu (H1N1) 30 m³ bandymų kameroje, naudojant turbo režimą 1,5 val.
(6) Išbandyta pagal GB21551.3-2010 su S. Albus, 30 m³ kameroje, 1,5 val., turbo režimu, trečiosios šalies laboratorijoje.
(7) Išorinės GMT laboratorijos tyrimas pagal GB/T 18801-2022 su TVOC, toluenu ir NO2.
(8) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro tarnavimo laikas priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.
(9) Garso slėgis, IEC 60704, esant 1,5 m atstumui.