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Visos serijos

  • Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.
  • Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.
  • Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.
  • Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.
  • Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.
  • Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.
  • Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.
  • Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.
  • Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.
  • Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.
  • Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.
  • Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.
  • Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.
  • Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.
  • Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.
  • Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.

Nauja

„PureProtect Lite“ 700 serijosAir Purifier

AC0720/10

Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.

Mėgaukitės švariu, saugiu oru namuose su greitu palengvėjimu nuo alergenų, bakterijų, virusų, kvapų ir dujinių teršalų. Jis pašalina 99,97 % dalelių, sunaudodamas minimaliai energijos ir skleidžiant minimalų triukšmą. Su elegantiška konstrukcija, pasirenkama aplinkos šviesa ir išmaniąja valdymo sistema.

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Veiksmingai surenka alergenus ir teršalus

Mūsų energiją taupantis kompaktiškas oro valytuvas.

  • Valo kambarius iki 75 m²

  • Mūsų energiją taupantis oro valytuvas

  • Filtro tarnavimo laikas – 3 metai

  • 180 m³/h švaru oro greitis (CADR)

  • HEPA ir aktyvintųjų anglių filtrai

Valo orą iki 75 m² kambariuose

Valo orą iki 75 m² kambariuose

Turėdamas 180 m³/h CADR (1), šis oro valytuvas gali atnaujinti orą iki 75 m² kambariuose kas valandą (2), todėl puikiai tinka miegamiesiems, biurams ir panašioms patalpoms.

Mūsų energiją taupantis, kompaktiškas oro valytuvas

Mūsų energiją taupantis, kompaktiškas oro valytuvas

Šis oro valytuvas užtikrina puikų valymo efektyvumą, naudodamas vos 14 W, todėl padeda išlaikyti mažą energijos suvartojimą ir eksploatavimo išlaidas.

3 sluoksnių HEPA filtras sulaiko 99,97 % itin smulkių dalelių

3 sluoksnių HEPA filtras sulaiko 99,97 % itin smulkių dalelių

3 sluoksnių filtravimas, sudarytas iš išankstinio filtro, HEPA „NanoProtect“ ir aktyvuotos anglies, sugauna 99,97 % dalelių, mažesnių nei 0,003 mikronų (3) – mažesnių nei mažiausias žinomas virusas!

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) CADR išbandytas sertifikuotos trečiosios šalies laboratorijos pagal GB/T18801-2022 standartą.

  2. (2) Kambario dydis apskaičiuotas esant 1 ACH, remiantis GB/T18801-2022 standartu.

  3. (3) Iš oro, kuris pereina per filtrą, išbandyta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 µm ir 0,3 µm, iUTA instituto.

  4. (4) Iš oro, kuris pereina per filtrą, išbandyta su namų dulkių erkutėmis, beržo žiedadulkėmis ir kačių alergenais pagal Austrijos OFI instituto SOP 350.003 procedūrą.

  5. (5) Mikrobų mažinimo greičio tyrimas išorinėje laboratorijoje su gripu (H1N1) 30 m³ bandymų kameroje, naudojant turbo režimą 1,5 val.

  6. (6) Išbandyta pagal GB21551.3-2010 su S. Albus, 30 m³ kameroje, 1,5 val., turbo režimu, trečiosios šalies laboratorijoje.

  7. (7) Išorinės GMT laboratorijos tyrimas pagal GB/T 18801-2022 su TVOC, toluenu ir NO2.

  8. (8) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro tarnavimo laikas priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.

  9. (9) Garso slėgis, IEC 60704, esant 1,5 m atstumui.