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Oro valytuvas ir oro drėkintuvas
Visos serijos
5000 ser. oro valytuvas ir drėgmė HEPA „NanoProtect“ filtras
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FY1120/00
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Originalus atsarginis filtras oro sausintuvui ir valytuvui „du viename“: HEPA „NanoProtect“ filtras apsaugai nuo teršalų, alergenų, virusų ir bakterijų.
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