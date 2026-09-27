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5000 ser. oro valytuvas ir drėgmė HEPA „NanoProtect“ filtras

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5000 ser. oro valytuvas ir drėgmėHEPA „NanoProtect“ filtras

FY1120/00

5000 ser. oro valytuvas ir drėgmė HEPA „NanoProtect“ filtras

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Vadovai ir dokumentacija

Originalus atsarginis filtras oro sausintuvui ir valytuvui „du viename“: HEPA „NanoProtect“ filtras apsaugai nuo teršalų, alergenų, virusų ir bakterijų.

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  • 27 September 2026

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