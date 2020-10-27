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Visos serijos

  • Originalus filtras „du viename“ oro sausintuvui ir valytuvui
  • Originalus filtras „du viename“ oro sausintuvui ir valytuvui
  • Originalus filtras „du viename“ oro sausintuvui ir valytuvui
  • Originalus filtras „du viename“ oro sausintuvui ir valytuvui
  • Originalus filtras „du viename“ oro sausintuvui ir valytuvui
  • Originalus filtras „du viename“ oro sausintuvui ir valytuvui
  • Originalus filtras „du viename“ oro sausintuvui ir valytuvui
  • Originalus filtras „du viename“ oro sausintuvui ir valytuvui
  • Originalus filtras „du viename“ oro sausintuvui ir valytuvui
  • Originalus filtras „du viename“ oro sausintuvui ir valytuvui
  • Originalus filtras „du viename“ oro sausintuvui ir valytuvui
  • Originalus filtras „du viename“ oro sausintuvui ir valytuvui
  • Originalus filtras „du viename“ oro sausintuvui ir valytuvui
  • Originalus filtras „du viename“ oro sausintuvui ir valytuvui

5000 ser. oro valytuvas ir drėgmėHEPA „NanoProtect“ filtras

FY1120/00

Originalus filtras „du viename“ oro sausintuvui ir valytuvui

Originalus atsarginis filtras oro sausintuvui ir valytuvui „du viename“: HEPA „NanoProtect“ filtras apsaugai nuo teršalų, alergenų, virusų ir bakterijų.

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Suderinami produktai
5000 serija

5000 serija
„Du viename“ oro sausintuvas ir valytuvas

DE5305/11

Veiksmingai sulaiko 99,97 % nano dalelių (1)

Originalus filtras „du viename“ oro sausintuvui ir valytuvui

  • Tinka 5000 serijai

  • Naudojimo trukmė iki 24 mėnesių

  • Dėžutėje: 1 filtras

  • Originalus „Philips“ filtras

  • Ekologiškas, bet galingas

Suderinamas su „Philips“ 5000 serijos oro sausintuvais „du viename“

Suderinamas su „Philips“ 5000 serijos oro sausintuvais „du viename“

Šis HEPA „NanoProtect“ filtras suderinamas su 5000 serijos oro sausintuvais ir valytuvais „du viename“, įskaitant modelius DE5305 ir DE5306. Modelio numerį rasite įrenginio apačioje.

Originalus „Philips“ produktas

Originalus „Philips“ produktas

Norėdami užtikrinti optimalų įrenginio veikimą, naudokite tik originalius „Philips“ filtrus.Tiksliai pritaikyti ir kruopščiai išbandyti, jie užtikrina, kad įrenginys veiktų puikiai visą filtro tarnavimo laiką.

HEPA „NanoProtect“ sulaiko 99,97 % mažiausių dalelių

HEPA „NanoProtect“ sulaiko 99,97 % mažiausių dalelių

HEPA „NanoProtect“ filtras sulaiko net iki 0,003 mikrono dydžio daleles – mažesnes nei mažiausias žinomas virusas!

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) IUTA išbandė pagal DIN71460 su 0,003 um NaCI aerozoliu iš oro, kuris patenka per filtrą

  2. (2) Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.