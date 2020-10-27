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FY1120/00
Originalus filtras „du viename“ oro sausintuvui ir valytuvui
Originalus atsarginis filtras oro sausintuvui ir valytuvui „du viename“: HEPA „NanoProtect“ filtras apsaugai nuo teršalų, alergenų, virusų ir bakterijų.
Tinka 5000 serijai
Naudojimo trukmė iki 24 mėnesių
Dėžutėje: 1 filtras
Originalus „Philips“ filtras
Ekologiškas, bet galingas
Šis HEPA „NanoProtect“ filtras suderinamas su 5000 serijos oro sausintuvais ir valytuvais „du viename“, įskaitant modelius DE5305 ir DE5306. Modelio numerį rasite įrenginio apačioje.
Norėdami užtikrinti optimalų įrenginio veikimą, naudokite tik originalius „Philips“ filtrus.Tiksliai pritaikyti ir kruopščiai išbandyti, jie užtikrina, kad įrenginys veiktų puikiai visą filtro tarnavimo laiką.
HEPA „NanoProtect“ filtras sulaiko net iki 0,003 mikrono dydžio daleles – mažesnes nei mažiausias žinomas virusas!
Atsiliepimai
(1) IUTA išbandė pagal DIN71460 su 0,003 um NaCI aerozoliu iš oro, kuris patenka per filtrą
(2) Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.