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Visos serijos

  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
  • Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu

5000 serija„Du viename“ oro sausintuvas ir valytuvas

DE5305/11

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu
Atkurkite optimalų drėgmės lygį ir pašalinkite ore esančius teršalus vienu prietaisu. Apsaugokite savo namus ir šeimą nuo pelėsių, grybelio, bakterijų ir virusų ir mėgaukitės sveiko, švaraus oro privalumais vienu mygtuko paspaudimu.
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Dviguba funkcija. Dviguba apsauga.

Ideali drėgmė ir švarus oras vienu metu

  • Išsausina orą iki 26,5 l/d

  • Stipri filtracija: 270 m3/h (CADR)

  • HEPA „NanoProtect“ filtras

  • Išmaniai prisitaiko prie vidaus oro

  • Ekologiškas, bet galingas

Sumažina drėgmę, apsaugo nuo pelėsių ir pašalina pelėsių kvapus

Sumažina drėgmę, apsaugo nuo pelėsių ir pašalina pelėsių kvapus

Sukurtas greitai atkurti sveiką patalpų mikroklimatą. Veiksmingai šalina drėgmę, kovoja su pelėsiu, grybeliu, kondensatu ir pelėsių kvapais. Užkerta kelią alergenų dauginimuisi ir apsaugo namus nuo drėgmės sukeltos žalos.

Pašalina iki 26,5 l/d (1) arba 48 butelių vandens (2)

Pašalina iki 26,5 l/d (1) arba 48 butelių vandens (2)

Kasdien iš oro ištraukia iki 14,2 l drėgmės, idealiai tinka patalpoms iki 137 m³ (3). Sumažina drėgmę nuo nesveikos 90 % iki komfortabilios 60 % drėgmės vos per 17 minučių (4). Erdvus 4 l vandens bakas leidžia naudoti ilgiau, nereikia dažnai ištuštinti.

Pašalina teršalus per 11 min.

Pašalina teršalus per 11 min.

Dėl galingo 270 m3/h (CADR) (5) filtravimo per 14 minučių galima išvalyti 48 m2 ploto patalpą (6). Iš oro pašalina iki 99,9 % virusų, tokių kaip H1N1 (gripas) (7), ir bakterijų (8), sulaiko iki 99,99 % dulkių erkučių, žiedadulkių, kačių ar pelėsių sporų alergenų (9), žinomų alergijos ar šienligės simptomų sukėlėjų (10).

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

22/07/2025

България

България

Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍

Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.

Argumentai už

Добро качество.

Argumentai prieš

За сега няма.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

18/07/2025

България

България

Продукта е уникален !

Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

21/05/2025

България

България

Отличен уред, много тих и ефективен,

Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!

Argumentai už

Тих и функционален

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Išbandyta sertifikuotos trečiosios šalies pagal GB/T19411-2003, esant 35 °C ir 90 % drėgmės.

  2. (2) Apskaičiuota pagal santykinės drėgmės (SD) normą, padalytą iš standartinio geriamojo vandens 550 ml talpos butelio.

  3. (3) Tinkamas sausinimo plotas, apskaičiuotas pagal JEM1411:1998 (konkrečių modernių butų kategorija), kai patalpos aukštis 2,5 m.

  4. (4) Apskaičiuota: 20 m3, nuo 60 % (SD), esant 27 °C, išbandyta trečiosios šalies laboratorijoje pagal GB/T 19411-2003. Rezultatai gali skirtis dėl natūralaus vėdinimo, drėgmės išsiskyrimo ir (arba) absorbcijos bei temperatūros svyravimų.

  5. (5) Patikrinta sertifikuotos trečiosios šalies pagal GB/T18801-2022

  6. (6) Apskaičiuota GB/T18801:2022, remiantis 48 m3 patalpoje per filtrą praeinančiu oru, CADR 270 m3/h

  7. (7) Sertifikuotos trečiosios šalies pagal GB/T18801-2022 atliktas bandymas 30 m3 kameroje, naudojant turbogreitį valymo režimu 1 val.

  8. (8) Sertifikuotos trečiosios šalies pagal GB21551.3-2010 su S. Albus atliktas bandymas 30 m3 kameroje, naudojant turbogreitį valymo režimu 1 val.

  9. (9) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta su namų dulkių erkutėmis, beržų žiedadulkėmis ir kačių alergenais pagal Austrijos OFI instituto standartą SOP 350.003

  10. (10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, written by J. Bousquet and approx. 50 other KOL’s, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  11. (11) IUTA išbandė pagal DIN71460 su 0,003 um NaCI aerozoliu iš oro, kuris patenka per filtrą

  12. (12) Palyginti su natūraliu audinių džiovinimu patalpoje, „Philips“ bandymas.

  13. (13) Išbandyta su 20 sintetinių marškinėlių, „Philips“ bandymas

  14. (14) Priklausomai nuo oro kokybės ir naudojimo dažnumo

  15. (15) Apskaičiuota: R134a (1 300) ir R290 (&lt;3) visuotinio atšilimo potencialas (GWP)