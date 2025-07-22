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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Išsausina orą iki 26,5 l/d
Stipri filtracija: 270 m3/h (CADR)
HEPA „NanoProtect“ filtras
Išmaniai prisitaiko prie vidaus oro
Ekologiškas, bet galingas
Sukurtas greitai atkurti sveiką patalpų mikroklimatą. Veiksmingai šalina drėgmę, kovoja su pelėsiu, grybeliu, kondensatu ir pelėsių kvapais. Užkerta kelią alergenų dauginimuisi ir apsaugo namus nuo drėgmės sukeltos žalos.
Kasdien iš oro ištraukia iki 14,2 l drėgmės, idealiai tinka patalpoms iki 137 m³ (3). Sumažina drėgmę nuo nesveikos 90 % iki komfortabilios 60 % drėgmės vos per 17 minučių (4). Erdvus 4 l vandens bakas leidžia naudoti ilgiau, nereikia dažnai ištuštinti.
Dėl galingo 270 m3/h (CADR) (5) filtravimo per 14 minučių galima išvalyti 48 m2 ploto patalpą (6). Iš oro pašalina iki 99,9 % virusų, tokių kaip H1N1 (gripas) (7), ir bakterijų (8), sulaiko iki 99,99 % dulkių erkučių, žiedadulkių, kačių ar pelėsių sporų alergenų (9), žinomų alergijos ar šienligės simptomų sukėlėjų (10).
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Sendich
22/07/2025
България
Akcijos dalis
Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍
Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.
Argumentai už
Добро качество.
Argumentai prieš
За сега няма.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Ddimitrov99
18/07/2025
България
Akcijos dalis
Продукта е уникален !
Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Лебеда
21/05/2025
България
Akcijos dalis
Отличен уред, много тих и ефективен,
Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!
Argumentai už
Тих и функционален
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
(1) Išbandyta sertifikuotos trečiosios šalies pagal GB/T19411-2003, esant 35 °C ir 90 % drėgmės.
(2) Apskaičiuota pagal santykinės drėgmės (SD) normą, padalytą iš standartinio geriamojo vandens 550 ml talpos butelio.
(3) Tinkamas sausinimo plotas, apskaičiuotas pagal JEM1411:1998 (konkrečių modernių butų kategorija), kai patalpos aukštis 2,5 m.
(4) Apskaičiuota: 20 m3, nuo 60 % (SD), esant 27 °C, išbandyta trečiosios šalies laboratorijoje pagal GB/T 19411-2003. Rezultatai gali skirtis dėl natūralaus vėdinimo, drėgmės išsiskyrimo ir (arba) absorbcijos bei temperatūros svyravimų.
(5) Patikrinta sertifikuotos trečiosios šalies pagal GB/T18801-2022
(6) Apskaičiuota GB/T18801:2022, remiantis 48 m3 patalpoje per filtrą praeinančiu oru, CADR 270 m3/h
(7) Sertifikuotos trečiosios šalies pagal GB/T18801-2022 atliktas bandymas 30 m3 kameroje, naudojant turbogreitį valymo režimu 1 val.
(8) Sertifikuotos trečiosios šalies pagal GB21551.3-2010 su S. Albus atliktas bandymas 30 m3 kameroje, naudojant turbogreitį valymo režimu 1 val.
(9) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta su namų dulkių erkutėmis, beržų žiedadulkėmis ir kačių alergenais pagal Austrijos OFI instituto standartą SOP 350.003
(10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, written by J. Bousquet and approx. 50 other KOL’s, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(11) IUTA išbandė pagal DIN71460 su 0,003 um NaCI aerozoliu iš oro, kuris patenka per filtrą
(12) Palyginti su natūraliu audinių džiovinimu patalpoje, „Philips“ bandymas.
(13) Išbandyta su 20 sintetinių marškinėlių, „Philips“ bandymas
(14) Priklausomai nuo oro kokybės ir naudojimo dažnumo
(15) Apskaičiuota: R134a (1 300) ir R290 (<3) visuotinio atšilimo potencialas (GWP)