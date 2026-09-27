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„PureProtect Pet“ 3000 serija HEPA „NanoProtect“ filtras
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FY3110/00
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Originalus „Philips Pet Air Purifier“ pakaitinis filtras: 4 sluoksnių sistema su priešfiltriu, HEPA filtru, aktyvintomis anglimis ir kvapų sulaikymo formule, kuri surenka gyvūnų plaukus, alergenus ir pašalina kvapus iš kailio, kraiko ir šlapimo.
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