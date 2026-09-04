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  • Ilgalaikis šviežumas ir apsauga namuose, kuriuose gyvena gyvūnai
  • Ilgalaikis šviežumas ir apsauga namuose, kuriuose gyvena gyvūnai
  • Ilgalaikis šviežumas ir apsauga namuose, kuriuose gyvena gyvūnai
  • Ilgalaikis šviežumas ir apsauga namuose, kuriuose gyvena gyvūnai
  • Ilgalaikis šviežumas ir apsauga namuose, kuriuose gyvena gyvūnai
  • Ilgalaikis šviežumas ir apsauga namuose, kuriuose gyvena gyvūnai
  • Ilgalaikis šviežumas ir apsauga namuose, kuriuose gyvena gyvūnai
  • Ilgalaikis šviežumas ir apsauga namuose, kuriuose gyvena gyvūnai
  • Ilgalaikis šviežumas ir apsauga namuose, kuriuose gyvena gyvūnai
  • Ilgalaikis šviežumas ir apsauga namuose, kuriuose gyvena gyvūnai
  • Ilgalaikis šviežumas ir apsauga namuose, kuriuose gyvena gyvūnai
  • Ilgalaikis šviežumas ir apsauga namuose, kuriuose gyvena gyvūnai

„PureProtect Pet“ 3000 serijaHEPA „NanoProtect“ filtras

FY3110/00

5

| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Ilgalaikis šviežumas ir apsauga namuose, kuriuose gyvena gyvūnai

Originalus „Philips Pet Air Purifier“ pakaitinis filtras: 4 sluoksnių sistema su priešfiltriu, HEPA filtru, aktyvintomis anglimis ir kvapų sulaikymo formule, kuri surenka gyvūnų plaukus, alergenus ir pašalina kvapus iš kailio, kraiko ir šlapimo.

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Suderinami produktai
„PureProtect Pet“ 3000 serija

„PureProtect Pet“ 3000 serija
Išmanus gyvūnų oro valytuvas

AC3360/11

Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus

Ilgalaikis šviežumas ir apsauga namuose, kuriuose gyvena gyvūnai

  • Tinka 3000 serijai

  • Dėžutėje: 1 filtras

  • Naudojimo trukmė iki 1 metų

  • Originalūs „Philips“ filtrai

Tinka „Philips PureProtect Pet“ 3000 serijai

Tinka „Philips PureProtect Pet“ 3000 serijai

Pakaitinis filtras „Philips PureProtect Pet“ 3000 serijos oro valytuvams: AC3360. Oro valytuvo modelį galite rasti prietaiso apačioje

4 sluoksnių HEPA filtras sulaiko 99,97 % itin smulkių dalelių

4 sluoksnių HEPA filtras sulaiko 99,97 % itin smulkių dalelių

4 sluoksnių sistema apima priešfiltrį, HEPA filtrą, aktyviąją anglį ir kvapų sulaikymo formulę. Ji sulaiko 99,97 % dalelių, kurių dydis siekia vos 0,003 mikronų (1), veiksmingai pašalindama gyvūnų plaukus, alergenus, kvapus (2), bakterijas ir virusus.

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Okey

Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Sulaiko plaukus

Viskas gerai ir paprasta pakeisti. Sulaiko plaukus labai gera.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-09-01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-09-01

10/09/2026

Latvija

Latvija

labs filtrs

Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Iš pro filtrą praleisto oro, išbandyta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um, iUTA

  2. (2) Nepriklausoma laboratorija patvirtino, kad pašalinami 5 gyvūnų kvapai: vandenilio sulfidas (H₂S), amoniakas (NH₃), metantiolis (CH₃SH), acto rūgštis (CH₃COOH) ir trimetilaminas (N(CH₃)₃).

  3. (3) Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.