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Ilgalaikis šviežumas ir apsauga namuose, kuriuose gyvena gyvūnai
Originalus „Philips Pet Air Purifier“ pakaitinis filtras: 4 sluoksnių sistema su priešfiltriu, HEPA filtru, aktyvintomis anglimis ir kvapų sulaikymo formule, kuri surenka gyvūnų plaukus, alergenus ir pašalina kvapus iš kailio, kraiko ir šlapimo.
Tinka 3000 serijai
Dėžutėje: 1 filtras
Naudojimo trukmė iki 1 metų
Originalūs „Philips“ filtrai
Pakaitinis filtras „Philips PureProtect Pet“ 3000 serijos oro valytuvams: AC3360. Oro valytuvo modelį galite rasti prietaiso apačioje
4 sluoksnių sistema apima priešfiltrį, HEPA filtrą, aktyviąją anglį ir kvapų sulaikymo formulę. Ji sulaiko 99,97 % dalelių, kurių dydis siekia vos 0,003 mikronų (1), veiksmingai pašalindama gyvūnų plaukus, alergenus, kvapus (2), bakterijas ir virusus.
Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.
5.0
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Truk98
04/09/2026
Lietuva
Okey
Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
Egidija35
04/09/2026
Lietuva
Sulaiko plaukus
Viskas gerai ir paprasta pakeisti. Sulaiko plaukus labai gera.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-09-01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-09-01
Lielā zive
10/09/2026
Latvija
labs filtrs
Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
(1) Iš pro filtrą praleisto oro, išbandyta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um, iUTA
(2) Nepriklausoma laboratorija patvirtino, kad pašalinami 5 gyvūnų kvapai: vandenilio sulfidas (H₂S), amoniakas (NH₃), metantiolis (CH₃SH), acto rūgštis (CH₃COOH) ir trimetilaminas (N(CH₃)₃).
(3) Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.