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Sukurta namams, kuriuose yra gyvūnai
Kovoja su 5 pagrindiniais gyvūnų kvapais
HEPA filtras, aktyvintoji anglis, kvapų sulaikymo formulė
Saugus dizainas namuose esantiems gyvūnams
Jei gyvenate su gyvūnais, žinote, kaip greitai kaupiasi gyvūnų plaukai. Šis gyvūnų oro valytuvas naudoja cirkuliuojantį oro srautą ir Bernoulli efektą, kad pakeltų ir surinktų tiek skraidančius, tiek nusėdusius plaukus, pašalindamas daugiau nei 90 % per mažiau nei 1 val. (1) ir užtikrindamas švaresnius namus su mažiau pastangų.
Gyvūnų oro valytuvo aktyvintosios anglies sluoksnis su kvapų sulaikymo formule surenka ir neutralizuoja 5 dažniausius gyvūnų kvapus (2), įskaitant gyvūnų išmatų, šlapio kailio, maisto dubenėlių ir kraiko vietų kvapus. Tai padeda jūsų namams išlikti švariems ir maloniems.
Su CADR 400 m3/val. (3) šis gyvūnų oro valytuvas užtikrina stiprų oro srautą, kuris per kelias minutes pašalina gyvūnų plaukus, kvapus ir alergenus. Jis veiksmingai valo iki 104 m2 (3) ploto kambarius, todėl puikiai tinka svetainėms, miegamiesiems ar bet kokioms erdvėms, kuriose gyvena gyvūnai.
5.0
iš 5
21
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Sandra B
08/06/2026
Lietuva
Valdomas ir Appsu, grazus dizainas, gerai vedina.
Patiko retro dizainas, patogus, galima issivezti i keliones (gaila neatradau jo anksciau), mazoje patalpoje gerai pravedina ora, siek tiek vesina, sumazina kailio kvapus.
Argumentai už
Vedina patalpas, vesina ora, ypac vasara pasiteisino.
Argumentai prieš
Galima butu prideti ir oro temperaturos reguliavima.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „PureProtect Pet“ 3000 serija AC3360/11 Išmanus gyvūnų oro valytuvas
Date of Use 2026-05-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „PureProtect Pet“ 3000 serija AC3360/11 Išmanus gyvūnų oro valytuvas
Date of Use 2026-05-03
4 zvēri
16/07/2026
Latvija
Philips darbuotojas
Iesaku mājām ar dzīvniekiem
Tiešām iesaku mājokļos ar mājdzīvniekiem. Mums mājās ir 3 suņi un dīķis, attiecīgi bieži vien ienāk iekšā slapji - attīrītājs ļoti labi samazina dažādas dzīvnieku radītās smakas, nav vairs tā, ka visa māja ilgi smird pēc slapja suņa. Nu un dizains - tas vispār ir miljons! Ļoti, ļoti patīk, kā izskatās!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem
Date of Use 2026-05-08
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem
Date of Use 2026-05-08
Nelts1
08/07/2026
Eesti
Suurepärane valik lemmikloomaga koju!
Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.
Argumentai už
Vaikne, ilus disain
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
(1) Nusėdusių plaukų šalinimas išbandytas vidinėje laboratorijoje 30 m³ kameroje, naudojant „Pet“ režimą. Oro užterštumo lygis: išbandytas išorinėje laboratorijoje 3 m³ kameroje, naudojant „Pet“ režimą. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo aplinkos, gyvūno rūšies ir skaičiaus.
(2) Išbandyta išorinėje laboratorijoje 30 m³ kameroje, naudojant „Turbo“ režimą 1 valandą. Penkios su gyvūnais susijusios kvapų rūšys: vandenilio sulfidas, amoniakas, metantiolis, acto rūgštis ir trimetilaminas.
(3) CADR išbandytas pagal GB/T18801-2022,. Tinkamas valymo plotas apskaičiuotas pagal NRCC-54013 standartą.
(4) Iš pro filtrą praleisto oro, išbandyta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um.
(5) Garso slėgis, IEC 60704, 1,5 m atstumu.