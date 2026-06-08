GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus
  • Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus
  • Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus
  • Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus
  • Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus
  • Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus
  • Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus
  • Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus
  • Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus
  • Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus
  • Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus
  • Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus
  • Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus
  • Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus
  • Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus
  • Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus

„PureProtect Pet“ 3000 serijaIšmanus gyvūnų oro valytuvas

AC3360/11

5
| (21) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus
Gyvenimas su gyvūnais namuose atneša meilę ir netvarką. „Philips“ gyvūnų oro valytuvas efektyviai surenka gyvūnų plaukus ir neutralizuoja įprastus gyvūnų kvapus. Jo tylus veikimas ir gyvūnams draugiškas dizainas sukuria švaresnę ir ramesnę namų aplinką jums ir jūsų gyvūnams.
Peržiūrėti visas naudas

Išmanus, tylus ir pritaikytas gyvūnų gyvenimui

Veiksmingai sulaiko gyvūnų plaukus ir kvapus

  • Sukurta namams, kuriuose yra gyvūnai

  • Kovoja su 5 pagrindiniais gyvūnų kvapais

  • HEPA filtras, aktyvintoji anglis, kvapų sulaikymo formulė

  • Saugus dizainas namuose esantiems gyvūnams

Pašalina >90 % skraidančių gyvūnų plaukų per mažiau nei 1 val.

Pašalina >90 % skraidančių gyvūnų plaukų per mažiau nei 1 val.

Jei gyvenate su gyvūnais, žinote, kaip greitai kaupiasi gyvūnų plaukai. Šis gyvūnų oro valytuvas naudoja cirkuliuojantį oro srautą ir Bernoulli efektą, kad pakeltų ir surinktų tiek skraidančius, tiek nusėdusius plaukus, pašalindamas daugiau nei 90 % per mažiau nei 1 val. (1) ir užtikrindamas švaresnius namus su mažiau pastangų.

Veiksmingai pašalina gyvūnų kvapus

Veiksmingai pašalina gyvūnų kvapus

Gyvūnų oro valytuvo aktyvintosios anglies sluoksnis su kvapų sulaikymo formule surenka ir neutralizuoja 5 dažniausius gyvūnų kvapus (2), įskaitant gyvūnų išmatų, šlapio kailio, maisto dubenėlių ir kraiko vietų kvapus. Tai padeda jūsų namams išlikti švariems ir maloniems.

Galingas net didesniuose kambariuose

Galingas net didesniuose kambariuose

Su CADR 400 m3/val. (3) šis gyvūnų oro valytuvas užtikrina stiprų oro srautą, kuris per kelias minutes pašalina gyvūnų plaukus, kvapus ir alergenus. Jis veiksmingai valo iki 104 m2 (3) ploto kambarius, todėl puikiai tinka svetainėms, miegamiesiems ar bet kokioms erdvėms, kuriose gyvena gyvūnai.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

21

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

08/06/2026

Lietuva

Lietuva

Valdomas ir Appsu, grazus dizainas, gerai vedina.

Patiko retro dizainas, patogus, galima issivezti i keliones (gaila neatradau jo anksciau), mazoje patalpoje gerai pravedina ora, siek tiek vesina, sumazina kailio kvapus.

Argumentai už

Vedina patalpas, vesina ora, ypac vasara pasiteisino.

Argumentai prieš

Galima butu prideti ir oro temperaturos reguliavima.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „PureProtect Pet“ 3000 serija AC3360/11 Išmanus gyvūnų oro valytuvas

Date of Use 2026-05-03

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „PureProtect Pet“ 3000 serija AC3360/11 Išmanus gyvūnų oro valytuvas

Date of Use 2026-05-03

16/07/2026

Latvija

Latvija

Philips darbuotojas

Iesaku mājām ar dzīvniekiem

Tiešām iesaku mājokļos ar mājdzīvniekiem. Mums mājās ir 3 suņi un dīķis, attiecīgi bieži vien ienāk iekšā slapji - attīrītājs ļoti labi samazina dažādas dzīvnieku radītās smakas, nav vairs tā, ka visa māja ilgi smird pēc slapja suņa. Nu un dizains - tas vispār ir miljons! Ļoti, ļoti patīk, kā izskatās!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem

Date of Use 2026-05-08

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem

Date of Use 2026-05-08

08/07/2026

Eesti

Eesti

Suurepärane valik lemmikloomaga koju!

Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.

Argumentai už

Vaikne, ilus disain

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Nusėdusių plaukų šalinimas išbandytas vidinėje laboratorijoje 30 m³ kameroje, naudojant „Pet“ režimą. Oro užterštumo lygis: išbandytas išorinėje laboratorijoje 3 m³ kameroje, naudojant „Pet“ režimą. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo aplinkos, gyvūno rūšies ir skaičiaus.

  2. (2) Išbandyta išorinėje laboratorijoje 30 m³ kameroje, naudojant „Turbo“ režimą 1 valandą. Penkios su gyvūnais susijusios kvapų rūšys: vandenilio sulfidas, amoniakas, metantiolis, acto rūgštis ir trimetilaminas.

  3. (3) CADR išbandytas pagal GB/T18801-2022,. Tinkamas valymo plotas apskaičiuotas pagal NRCC-54013 standartą.

  4. (4) Iš pro filtrą praleisto oro, išbandyta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um.

  5. (5) Garso slėgis, IEC 60704, 1,5 m atstumu.