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Nutraukta gamyba

PowerLifeGarų lygintuvas

GC2907/20

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

Kad pasiektumėte puikių rezultatų kiekvieną dieną, jums reikia lygintuvo, kuris niekada nenuviltų. Naujas „SteamGlide“ padas, galinga nuolatinė garų srovė ir paprastas kalkių šalinimas – šis praktiškas lygintuvas puikiai atsiperka!

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Lyginimo prekių ženklas

Su „SteamGlide“ padu

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

  • Garai 30 g/min.; 95 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide“ lygintuvo padas

  • Kalkių šalinimas

  • 2000 vatų

2000 vatų galia leidžia nuolat teikti galingą garo srovę

2000 vatų galia leidžia nuolat teikti galingą garo srovę

2000 vatų galia užtikrina pastovų galingą garo srautą.

Dėl nepertraukiamo garo iki 30 g/min. greičiau išlyginsite raukšles

Dėl nepertraukiamo garo iki 30 g/min. greičiau išlyginsite raukšles

Nepertraukiamu garu iki 30 g/min. greičiau išlyginsite raukšles.

Garų padidinimas iki 95 g sunkiai lyginamoms raukšlėms

Garų padidinimas iki 95 g sunkiai lyginamoms raukšlėms

Lygintuvo 95 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net ir sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

12/12/2013

Polska

Polska

Produkt jest doskonały

Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe

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