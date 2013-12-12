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Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
Kad pasiektumėte puikių rezultatų kiekvieną dieną, jums reikia lygintuvo, kuris niekada nenuviltų. Naujas „SteamGlide“ padas, galinga nuolatinė garų srovė ir paprastas kalkių šalinimas – šis praktiškas lygintuvas puikiai atsiperka!
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Garai 30 g/min.; 95 g garų pliūpsnis
„SteamGlide“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2000 vatų
2000 vatų galia užtikrina pastovų galingą garo srautą.
Nepertraukiamu garu iki 30 g/min. greičiau išlyginsite raukšles.
Lygintuvo 95 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net ir sunkiausiai išlyginamas raukšles.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Siobhan
12/12/2013
Polska
Produkt jest doskonały
Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe