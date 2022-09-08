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  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros

Nutraukta gamyba

„PerfectCare“Garinis lygintuvas

GC3920/20

4.5
| (8) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
Dabar, naudodami „OptimalTEMP“ technologiją, kurioje puikiai dera šiluma ir garai, galite lyginti viską – nuo džinso iki šilko. Su ja greičiau išlyginsite raukšles ir nerizikuosite sudeginti audinį arba palikti blizgių žymių.
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Lyginimo prekių ženklas

100 % saugumas net lyginant gležnus audinius

Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros

  • 2500 W

  • 45 g/min. nepertraukiami garai

  • 180 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

Naudojant technologiją „OptimalTEMP“ nereikia nustatyti temperatūros

Naudojant technologiją „OptimalTEMP“ nereikia nustatyti temperatūros

Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso – nereguliuodami temperatūros. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikia ratuko arba nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol įkais arba atvės lygintuvas. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet kokį audinį.

Saugu naudoti visiems lyginamiems drabužiams; užtikriname, kad nesudeginsite

Saugu naudoti visiems lyginamiems drabužiams; užtikriname, kad nesudeginsite

Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad su šiuo lygintuvu nesudeginsite jokio lyginamo audinio. Net galite jį palikti padu pastatytą ant drabužių arba lyginimo lentos. Nesudegs, neblizgės. Užtikriname.

2500 W, kad greitai įkaistų

2500 W, kad greitai įkaistų

Greitai įkaista ir galingai veikia.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.5

iš 5

8

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

08/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Невероятен модел имаш високо качество

Препоръчвам продукта заради високото качество, работи се лесно, материалите са качествени.

Argumentai už

Уникално изпълнение

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

01/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Страхотен продукт

Доволен съм от ONE Blade защото наистина се обезскосдмявам целия

Argumentai už

Много

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

01/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Много добра

Тази ютия ми харесва заради опцията за автоматично изключване ако я забравиш включена в контакта и автоматичен контрол на температурата.

Argumentai už

Автоматично изключване

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.