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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
2500 W
45 g/min. nepertraukiami garai
180 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso – nereguliuodami temperatūros. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikia ratuko arba nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol įkais arba atvės lygintuvas. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet kokį audinį.
Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad su šiuo lygintuvu nesudeginsite jokio lyginamo audinio. Net galite jį palikti padu pastatytą ant drabužių arba lyginimo lentos. Nesudegs, neblizgės. Užtikriname.
Greitai įkaista ir galingai veikia.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
8
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Taleks
08/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Невероятен модел имаш високо качество
Препоръчвам продукта заради високото качество, работи се лесно, материалите са качествени.
Argumentai už
Уникално изпълнение
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3920/20 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3920/20 Парна ютия
Jmdav
01/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Страхотен продукт
Доволен съм от ONE Blade защото наистина се обезскосдмявам целия
Argumentai už
Много
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3920/20 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3920/20 Парна ютия
Vonavi
01/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Много добра
Тази ютия ми харесва заради опцията за автоматично изключване ако я забравиш включена в контакта и автоматичен контрол на температурата.
Argumentai už
Автоматично изключване
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3920/20 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3920/20 Парна ютия