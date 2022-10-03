30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Užtikrintas garų veiksmingumas
Dėl mūsų pažangaus dizaino kalkių dalelės lengvai skyla ir yra automatiškai surenkamos nuimamame kalkių surinkimo inde. Kalkes lengvai išplausite greičiau nei per 15 sek. ir visada puikiai lyginsite.
Lyginimo prekių ženklas
50 g/min. nepertraukiami garai
220 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
Greitai įkaista ir veiksmingai lygina, kad išlygintumėte greitai
Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Simona 22
03/10/2022
Česká republika
Žehlicka je fakt výborná.
S zehlickou jsem spokojená. Dlouhodobe pouzivam zehlicky i jiné produkty teto znacky. Vykon dostacujici.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 4000 Series GC4556/60 Napařovací žehlička
Naudojimo data 2022-04-02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 4000 Series GC4556/60 Napařovací žehlička
Naudojimo data 2022-04-02