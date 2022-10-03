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7000 serijos „Azur“Garinis lygintuvas

GC4556/60

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Užtikrintas garų veiksmingumas

Dėl mūsų pažangaus dizaino kalkių dalelės lengvai skyla ir yra automatiškai surenkamos nuimamame kalkių surinkimo inde. Kalkes lengvai išplausite greičiau nei per 15 sek. ir visada puikiai lyginsite.

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Lyginimo prekių ženklas

Su mūsų patobulinta „Quick Calc Release“ kalkių šalinimo sistema

Užtikrintas garų veiksmingumas

  • 50 g/min. nepertraukiami garai

  • 220 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

Iki 220 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Iki 220 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

2500 W – greitai įkaista ir veiksmingai lygina

2500 W – greitai įkaista ir veiksmingai lygina

Greitai įkaista ir veiksmingai lygina, kad išlygintumėte greitai

Nepertraukiamas garas iki 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

03/10/2022

Česká republika

Česká republika

Žehlicka je fakt výborná.

S zehlickou jsem spokojená. Dlouhodobe pouzivam zehlicky i jiné produkty teto znacky. Vykon dostacujici.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 4000 Series GC4556/60 Napařovací žehlička

Naudojimo data 2022-04-02

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 4000 Series GC4556/60 Napařovací žehlička

Naudojimo data 2022-04-02

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