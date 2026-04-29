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Lyginimas
Visos serijos
7000 serijos „Azur“ Garinis lygintuvas
Palaikymas
GC4556/60
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Visi (4)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ garų lygintuvo?
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
Mirksi „Philips“ garų lygintuvo lemputė „Lygintuvas paruoštas lyginti“
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