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Aluminium Collection Kavos virimo aparatas

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Aluminium CollectionKavos virimo aparatas

HD5410/00

Aluminium Collection Kavos virimo aparatas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Aluminium Collection Coffee maker HD5410/00

  • PDF fail., 1.9 MB
  • 10 March 2024

Unikali virimo ir plikymo sistema garantuos, kad pasirinkę šį elegantišką kavos virimo aparatą galėtumėte mėgautis puikiu aromatu ir gausia skonių palete

  • PDF fail.
  • 26 June 2024

Dalys ir priedai

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