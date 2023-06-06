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  • Standard Product Photo Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Product Detail Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Product Detail Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker

Nutraukta gamyba

„Intense“Kavos virimo aparatas

HD7685/90

4.1

| (29) Atsiliepimai | 85% Rekomenduoja šį gaminį

Ruoškite būtent taip, kaip jums patinka

Naudodami patentuotą intensyvumo jungiklį, galite nustatyti, kaip vanduo tekės per kavos pupeles. Jei vanduo tekės plačiai, paruošite švelnesnio skonio kavą, o jei siaurai, paruošite stiprią, intensyvaus skonio kavą.

Peržiūrėti visas naudas

Naudodami intensyvumo jungiklį virkite švelnaus arba intensyvaus skonio kavą

Ruoškite būtent taip, kaip jums patinka

  • Su stikliniu ąsočiu

  • Su stiprumo reguliatoriumi

  • Juoda

„Aroma twister“ sumaišo kavą, kad skonis būtų nepriekaištingas

„Aroma twister“ sumaišo kavą, kad skonis būtų nepriekaištingas

Ąsočio viduje esantis antgalis maišo įtekančią ir ąsotyje esančią kavą, todėl sodrus kavos aromatas išlaikomas iki paskutinio kavos puodelio.

Naudodami intensyvumo jungiklį ruoškite švelnią arba stiprią kavą

Naudodami intensyvumo jungiklį ruoškite švelnią arba stiprią kavą

Naudodami patentuotą intensyvumo jungiklį, galite nustatyti, kaip vanduo tekės per kavos pupeles. Jei vanduo tekės plačiai, paruošite švelnesnio skonio kavą, o jei siaurai, paruošite stiprią, intensyvaus skonio kavą.

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.1

iš 5

29

Atsiliepimai

85%

Rekomenduoja šį gaminį

06/06/2023

Lietuva

Lietuva

Gaminys yra geras jokių pretenzijų neturiu

Todėl kad patiko, nereikia atskirai malti kavos ir kava visada šviežia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7767/00 Kavos aparatas su lašų filtru, 1,2 l

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7767/00 Kavos aparatas su lašų filtru, 1,2 l

19/04/2018

Latvija

Latvija

Ļoti labs mājas virtuvē.

Ģimenē sen par šo bijām sapņojuši.Kafija sanāk tāda,kā aprakstīts lietošanas instrukcijā.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts

04/09/2015

Latvija

Latvija

misters lieliskais

šito štellīti gan es kādreiz nopirkšu,...ļoti garšo kafija.Un šajā izpildījumā viņa varētu būt laba.....

Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts

Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.