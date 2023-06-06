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Naudodami patentuotą intensyvumo jungiklį, galite nustatyti, kaip vanduo tekės per kavos pupeles. Jei vanduo tekės plačiai, paruošite švelnesnio skonio kavą, o jei siaurai, paruošite stiprią, intensyvaus skonio kavą.
Su stikliniu ąsočiu
Su stiprumo reguliatoriumi
Juoda
Ąsočio viduje esantis antgalis maišo įtekančią ir ąsotyje esančią kavą, todėl sodrus kavos aromatas išlaikomas iki paskutinio kavos puodelio.
Naudodami patentuotą intensyvumo jungiklį, galite nustatyti, kaip vanduo tekės per kavos pupeles. Jei vanduo tekės plačiai, paruošite švelnesnio skonio kavą, o jei siaurai, paruošite stiprią, intensyvaus skonio kavą.
Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.
Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus
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4.1
iš 5
29
Atsiliepimai
85%
Rekomenduoja šį gaminį
snupis4
06/06/2023
Lietuva
Gaminys yra geras jokių pretenzijų neturiu
Todėl kad patiko, nereikia atskirai malti kavos ir kava visada šviežia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7767/00 Kavos aparatas su lašų filtru, 1,2 l
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7767/00 Kavos aparatas su lašų filtru, 1,2 l
Mazais68
19/04/2018
Latvija
Ļoti labs mājas virtuvē.
Ģimenē sen par šo bijām sapņojuši.Kafija sanāk tāda,kā aprakstīts lietošanas instrukcijā.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts
linitis
04/09/2015
Latvija
misters lieliskais
šito štellīti gan es kādreiz nopirkšu,...ļoti garšo kafija.Un šajā izpildījumā viņa varētu būt laba.....
Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts
Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts