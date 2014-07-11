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Visos serijos

  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis

Nutraukta gamyba

„Daily“ kolekcijaGarintuvas

HD9115/00

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Subtilus garuose troškinto maisto skonis

Tobuli garinimo nustatymai kiekvienam patiekalui.

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Su žolelių / prieskonių sieteliu

Subtilus garuose troškinto maisto skonis

  • 5 l 900 W

  • Rankinis laikmatis

  • Sietelis, indas sriubai/ryžiams

  • Plastikinis, baltos / smėlio spalvos

Žolelių ir prieskonių sietelis pagardina maistą žalumynais ir prieskoniais

Žolelių ir prieskonių sietelis pagardina maistą žalumynais ir prieskoniais

Jei garindami naudosite unikalų „Philips“ žolelių / prieskonių sietelį, pagardinsite maistą su maloniu žalumynų ir prieskonių aromatu. Tiesiog įberkite savo mėgstamiausių žalumynų ir prieskonių į sietelį ir leiskite garams atlikti likusį darbą. Garų karščiu skleidžiamas malonus žalumynų ir prieskonių aromatas, kuris pagardina maistą.

Gaminant garuose išsaugomos maistingosios medžiagos

Gaminant garuose išsaugomos maistingosios medžiagos

Laikmatis žuviai, daržovėms, ryžiams ir kitiems produktams ruošti

Laikmatis žuviai, daržovėms, ryžiams ir kitiems produktams ruošti

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

11/07/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Posiadam parowar dopiero drugi dzień wiec za wiele napisac nie mogę, ale na tą chwilę jestem bardzo zadowolona:) Łatwo, szybko i wygodnie można przygotowac pyszne i zdrowe potrawy :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Parowar Daily Collection HD9115/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Parowar Daily Collection HD9115/00

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