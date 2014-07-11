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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Subtilus garuose troškinto maisto skonis
Tobuli garinimo nustatymai kiekvienam patiekalui.
5 l 900 W
Rankinis laikmatis
Sietelis, indas sriubai/ryžiams
Plastikinis, baltos / smėlio spalvos
Jei garindami naudosite unikalų „Philips“ žolelių / prieskonių sietelį, pagardinsite maistą su maloniu žalumynų ir prieskonių aromatu. Tiesiog įberkite savo mėgstamiausių žalumynų ir prieskonių į sietelį ir leiskite garams atlikti likusį darbą. Garų karščiu skleidžiamas malonus žalumynų ir prieskonių aromatas, kuris pagardina maistą.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Viola88
11/07/2014
Polska
Rewelacja
Posiadam parowar dopiero drugi dzień wiec za wiele napisac nie mogę, ale na tą chwilę jestem bardzo zadowolona:) Łatwo, szybko i wygodnie można przygotowac pyszne i zdrowe potrawy :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Parowar Daily Collection HD9115/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Parowar Daily Collection HD9115/00