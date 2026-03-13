Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Maisto ruošimas
Visos serijos
„Daily“ kolekcija Garintuvas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HD9115/00
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Consumer Care Book Philips Daily Collection Steamer - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Steamer HD9115/00 - English (US)
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti