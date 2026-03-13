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HD9322/40
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Eco passport Philips Kettle - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Kettle HD9322/40 - English (US)
Visi (2)
Ar galiu naudoti „Philips“ virdulį be kalkių filtro?
Kaip išvalyti „Philips“ virdulio kalkių filtrą?
„Philips“ virdulys neįsijungia
Mano „Philips“ virdulys nešvarus, viduje yra mažų dėmelių
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